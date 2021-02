Así la reacción de Mauricio Ochmann al enterarse del supuesto romance de Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann de 43 años de edad acaba de regresar de un viaje por el Caribe junto a su hija mayor Lorenza, pero en cuanto llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, la prensa se le fue con todo, pues querían saber que pensaba sobre la supuesta relación de Aislinn Derbez quien al parecer ya encontró el amor en Jesh de Rox y trató de mantener.

Pero Mauricio Ochmann no estaba del todo contento, pero trató de contenerse, ya que había perdido de vista a su hija Lorenza, además la pregunta sobre el romance de Aislinn Derbez, no le cayó del todo bien, pues según el actor ni siquiera estaba enterado de que su ex ya estaba saliendo con alguien y así reaccionó a la pregunta de los medios.

La verdad es que no estaba enterado, ella no necesita aprobación mía para tener una relación no hombre para nada, ella tiene el derecho de salir con quien quiera, dijo Mauricio Ochmann, mientras buscaba desesperado a su hija para después retirarse del lugar donde el histrión no solo estaba acorralado por la prensa, sino por los fans quienes querían una foto con él.

Otra de las cosas por las que Mauricio Ochmann al parecer no estuvo de acuerdo, pero respondió como todo un caballero, fue que tuvo que responder sobre la declaración que dio su ex suegro Eugenio Derbez quien lo tachó de no pasar tiempo con Kailani, pero él actor de inmediato dijo que mientras su hija conviva con su familia materna todo está bien.

Para quienes no lo saben la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dio mucho de que hablar, pues eran uno de los matrimonios más sólidos en el mundo de la farándula, por lo que muchos se impactaron al ver la separación de los dos actores quienes nunca especificaron el motivo real de la separación solo dejaron en claro que este se transformó.

Regresando con Mauricio Ochmann los fans del actor defendieron su posición de respetar y aceptar la relación que pudiera formar Aislinn Derbez quien también ha tratado de no dar detalles de su ex matrimonio, pues ella siempre ha tratado de seguir adelante sin ninguna traba, pero eso no es todo, pues es feliz con el hecho de que terminó con el padre de su hija de la mejor manera.

"Ser padre es una de las cosas más bonitas qué hay en este mundo, felicidades", "Se te extraña en la serie de él señor de los cielo tu hacías bien el papel del Chema", "Más que admirarte por el gran trabajo qué haces como actor, por ser guapo o por todo lo que te califica como un hombre talentoso te admiro realmente por la calidad de ser humano que eres", le escriben a Mauricio Ochman en redes sociales por verse tan guapa.

Mauricio Ochmann también es considerado un actor que no le gusta meterse en escándalos, por lo que siempre ha tratado de hablar de su carrera y no de su vida privada, pero eso no es todo, pues en varias ocasiones lo han querido cuestionar más en redes sociales para que diga algo de su ex, aunque solo habla maravillas.

Cabe mencionar que desde la serie De Viaje Con Los Derbez, muchos internautas se dieron cuenta de que el primer actor no estaba del todo a gusto con las cámaras que los seguían las 24 horas, pues el actor siempre ha cuidado su privacidad, por lo que dicho proyecto pudo ser estresante para el actor.

