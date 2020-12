Así le cantaba Flor Silvestre a la Virgen de Guadalupe

Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre lograba tocar el corazón de cualquier persona cuando interpretaba cualquier canción, pero hubo algunas que llegaban más y te hacían reflexionar. La recien fallecida Flor Silvestre cantaba como los mismos ángeles y más cuando le interpretaba canciones a la patrona de México, a la Virgen de Guadalupe.

Virgen de Guadalupe estoy convencida, del poder milagroso de tu mirada, hoy me he visto en tus ojos arrepentida y he sentido que mi alma se iluminaba. Soles maravillosos juegos divinos, penetraron en mi como llamaradas, señalando a mi vida nuevo destino, como el día que brota. Gracias virgen Morena por el milagro, de aliviar mis angustias con tu perdón. Es la letra de la canción que fue escrita por José Angel Espinosa, más conocido como Ferrusquilla.

Flor Silvestre, quien fue esposa del gran cantante Antonio Aguilar falleció el pasado 25 de noviembre de 2020 en su rancho El Soyate en Villanueva, Zacatecas, México, su música jamás morira ya que día a día sigue siendo recordada por sus cientos de canciones que le dejó a su público. Flor no solo le cantaba al amor o desamor, también interpetraba canciones religiosas que te dejaban reflexionando.

La cantante Flor Silvestre y su esposo Antonio Aguilar dejaron una gran dinastia y ahora es su nieta Ángela Aguilar quien tan solo tiene 17 años de edad quien le canta a la virgen de Guadalupe.

Fue en el año 2014 cuando la actriz Aracely Arambula la presentaba para que le cantara a la morenita desde la Basilica de Guadalupe. En ese entonces Ángela solo tenía 11 años de edad e interpretó la canción Me Nace del Corazón que le dedicó con mucho amor a la Virgen María de Guadalupe. Hoy 12 de diciembre tal vez Flor Silvestre y Antonio Aguilar estarán cantando desde más allá las tradicionales mañananitas a la Virgen Mária de Guadalupe.