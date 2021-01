Así le celebró Andrea Legarreta los 50 años a su esposo Erik Rubín

México. Andrea Legarreta, conductora de televisión que participa en el programa Hoy al lado de Galilea Montijo, celebró con "bombos y platillos" el cumpleaños de su esposo Erik Rubín. El cantante llegó a los 50 años de vida y a través de sus redes sociales, Legarreta le escribe un mensaje emotivo.

Andrea Legarreta y Erik Rubín llevan casados más de veinte años y tiene dos hijas, Mía y Nina, quienes ya han debutado en el mundo del espectáculo como actrices. La pareja de actores están más unidos que nunca y en una fecha muy especial, Legarreta se manifiesta tan emocionada como siempre al lado de su familia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

¡Felices 50 amorcito! Celebro cada instante de tu vida. Te amo y te admiro tanto. Admiro tu fortaleza, esa capacidad de levantarte cuando la vida te hace tropezar. Eres incansable!! Siempre con un nuevo proyecto, una idea, una canción, algo para producir, para crear, un sueño por perseguir y realizar...", le escribe Legarreta a su esposo.

Y también Andrea le dice públicamente a Erik que lo admira como ser humano y que a pesar de muchos momentos duros que han pasado juntos y él por su lado, sigue de pie y en la lucha de ser el mejor y manterse siempre como un buen hombre, por eso y muchas cosas más lo ama y amará siempre.

Agradezco a Dios poder haberme dado la oportunidad de acompañarte por más de 20 años en tu recorrido por la vida... te agradezco por todo lo vivido, aprendido, crecido, sufrido y gozado juntos... ".

Andrea y Erik triunfan en sus respectivas carreras profesionales. Ella se ha consolidado como una de las mejores conductoras de México, además es actriz y tiempo atrás ha protagonizado telenovelas como Vivan los niños y más recientemente la película Mamá se va de viaje, mientras que él ha destacado como actor, cantante, músico y productor musical.

Andrea Legarreta y Erik Rubín en el día de su boda. Foto de Instagram

Leer más: Andrea Legarreta muestra sus resultados luego de hacer sentadillas

Además, Andrea es de las celebridades mexicanas con más seguidores en redes sociales, ya que cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, donde diariamente comparte aspectos de su vida personal y profesional. Por si fuera poco, la pareja está realizada como tal, ya que forma un matrimonio sólido y son padres de dos adolescentes que siguen sus pasos como artistas.

En varias entrevistas Andrea ha contado cómo se conocieron ella y su esposo Erik. Increíblemente, duraron poco tiempo de novios y dieron paso a casarse, pese a la oposición de varias amistades y comentarios referentes a que no iban a durar, sin embargo han permanecido por casi 22 años juntos en matrimonio.

Andrea conoce a Erik desde que formaba parte del exitoso grupo Timbiriche y ya comenzaba a llamar su atención, pero la historia de amor se inició en un antro de Acapulco, donde tuvieron oportunidad de convivir y conocerse un poco más.

En la madrugada me llama, ya andaba medio tomado. Me dijo: ‘Yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Déjame ir a verte”. Le dije: ‘No, estoy con mis papás. Vivo con ellos y no puedes venir y menos así’, contó Andrea en entrevista con el programa Hoy.

La famila Rubín Legarreta. Foto de Instagram

Leer más: Andrea Legarreta y Erik Rubin se van de luna de miel a lujoso hotel

Tres meses despues de esa noche en Acapulco, Erik le propuso matrimonio a Andrea y aceptó. El momento se dio durante la develación de las 100 representaciones de la puesta en escena Rent, en Ciudad de México, aceptó y comenzaron con los preparativos para la boda, la cual fue en Acapulco, Guerrero, México el 1 de abril del año 2000.