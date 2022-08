Así le demuestra Karely Ruiz a Belinda que su momento ya fue y ella es lo que todos quieren

Una vez más Karely Ruiz de 21 años de edad, demuestra porque es la mera mera de las redes sociales, y se lo dejó muy en claro a Belinda de 32, quien para muchos era la chica perfecta, pero la primera ha demostrado que ella tiene el título de la mujer sexy por la que todos se mueren.

Para quienes no lo saben, Karely Ruiz acaparó el mundo de las redes desde que se dio a conocer, pues todos la quieren conocer como cuando Belinda hace años era considerada la del momento y aunque para muchos todavía lo es, la modelo regiomontana llegó para quitarle ese título.

Y es que aunque la regia modela, esto ha sido suficiente para desbancar a otras chicas, además la actitud que siempre ha demostrado esta guapa mujer en entrevistas o en algunos en vivos, fascina a cualquiera, por lo que ahora la intérprete de Luz Sin Gravedad tiene que soltar fotos más ardientes para mantener su lugar en el medio.

"Estoy esperando para que me mantengas preciosa", "Puedes responder a mi comentario hermoso por favor", "Karelis tiene lo suyo, algo que llama la atención, no tanto su cuerpo si un carisma llama atención", "La belleza, sensualidad y perfección hecha mujer un abrazo y un besito gracias por existir Karely", "Mi niña, no te preocupes tanto si engordaste un poquitin, ni se nota, tu solo cuídate la alimentación pero no dejes los carbohidratos", escriben las redes.

Otra de las cosas que les fascinaría al público, es ver una colaboración entre Karely Ruiz y Belinda, así como la primera lo ha realizado con otras chicas, pero al parecer la cantante está muy enfocada en los proyectos que se carga en España, por lo que esto sería algo muy lejano.

Por su parte, Karely Ruiz sigue en pie tratando de crear el mejor contenido en su Only Fans donde modela como una verdadera regia empoderada, además de realizar videos en TikTok, donde no deja nada a la imaginación, pues le gusta explotar al máximo la sensualidad que solo ella se carga desde que se hizo famosa.