Así luce Adamari López tras iniciar El Reto de Ada

Quién tiene muy motivados a sus fans por su increíble perdida de peso, es Adamari López quien desde hace poco más de un mes se propuso a cambiar sus hábitos alimenticios para tener mejor salud y verse mucho mejor.

La conductora todos los días presume los resultados que ha tenido desde que comenzó El Reto de Ada, pues se le ve mucho más radiante y feliz, por si fuera poco no se cansa de motivar a sus fans para que sigan adelante pues desea que cumplan sus metas para este 2020.

"Hola mi gente linda aquí estoy para contarles que este año en el 2020 e decidido que quiero mejorar mucho más la salud el año pasado tuve un año muy bonito después de haber tenido complicaciones de salud a final del año anterior y fue un año de muchas bendiciones, pero este año quiero estar todavía mejor...", dijo Adamari en sus redes.

Pero eso no fue todo lo que Adamari quiso cambiar para este año pues se renovó con un cambio de look impresionante pues tiño su cabello a un negro intenso, además usa ropa que antes no se atrevía usar logrando varios comentarios positivos.

"Cada ves te ves muy guapa Ada sigue tus ejercicios y verás que te verás como una persona de 20 llena de salud", "Ada este tipo de vestimenta te luce más te ves fantástica, felicitaciones", son algunos de los comentarios que recibe la conductora.

Cabe mencionar que Adamari es una vencedora del cáncer de mama por lo que se ha convertido en un ejemplo de guerrera para todas las mujeres que enfrentan dicha enfermedad.