Así luce Ana Paula la sobrina de Anahí que es idéntica a ella

Quién tiene a todos con la boca abierta debido al parecido con su tía es Ana Paula, sobrina de Anahí, pues la joven se parece demasiado a la exRBD, incluso su madre Marichelo, hermana mayor de de la famosa está sufriendo los estragos de que la llamen suegra debido a lo bonita que se puso con el tiempo.

Con tan solo 16 años, Ana Paula es la hija del primer matrimonio de Marichelo, pues como todos saben está casada con Jorge D'Alessio Vargas, con quien tiene dos hijos más, quienes son la adoración de la joven, ya que demuestra el amor que les tiene en sus publicaciones.

Hasta el momento Ana Paula cuenta con más de 100 mil seguidores quienes contemplan la belleza que se carga la joven y no dudan en decirle que es idéntica a Anahí por lo que le han dicho que debería de lanzarse como actriz pues al parecer tiene todo para triunfar.

"Hoy es el día que te vez más bella que nunca", "Siempre la mas Hermosa con H mayúscula", "Lo que sí sé es que eres la más guapa!", "Te pareces a tu tía, aunque no te conozca te tengo un cariño especial, siempre he sido súper fan de tu tía, y te he estado viendo todos estos años en las publicaciones de ella", le escriben a la joven.

Para los que quieren saber un poco más de Ana Paula es una joven estudiosa y muy apegada a su familia la cual está conformada por artistas empezando por su madre Marichelo, quien empezó en el mundo de las telenovelas mucho más primero que Anahí, ya que ella fue quien la incursionó en el medio cuando ambas participaron en el programa infantil Chiquilladas, donde ella cantaba.

El éxito mundial de su famosa tía fue la telenovela RBD donde ella era la protagonista, donde la historia se desarrollaba en un prestigioso colegio, donde la joven comparte varias experiencias a lado de sus compañeros.

Mientras tanto Jorge D'Alessio Vargas aunque no es su padre biológico la ha tratado como si fuera su propia hija, la fama del cantante viene desde años atras, ya que es el hijo mayor de la legendaria Lupita D'Alessio, una de las grandes cantantes que dio México en la década de los 70s.

