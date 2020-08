Así luce Dwayne Johnson como Black Adam, el supervillano de DC Comics (FOTO)

Estados Unidos.- A horas del inicio de la DC FanDome el pasado sábado, evento que virtual que presentó novedades sobre las nuevas producciones de DC Comics, Dwayne Johnson se quiso adelantar un poco y compartió una imagen inédita de él caracterizado como Black Adam, el supervillano de DC Comics.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario estadounidense adelantó su imagen como el antihéroe de DC Comics creado por Otto Binder y C. C. Beck, el cual también es el archienemigo de Shazam.

Has esperado lo suficiente. Como yo, miles de años para ser exactos. La jerarquía de poder en el UNIVERSO DC está a punto de cambiar. El hombre de negro viene a aplastarlos a todos. Únase a nosotros ahora para el mundo primero", compartió.

En la fotografía que publicó, se le puede ver utilizando un traje negro con un rayo amarillo en el medio que se enciende, con una armadura que resalta del atuendo, mientras está siendo rodeado por electricidad y sus ojos despliegan una luz radiante.

La presentación de este antihéroe podría ser durante las nuevas películas de la franquicia, como "The Batman", "The Suicide Squad" o la película en solitario de "The Flash", grandes y esperados filmes que llegarán entre 2021 y 2022.

La producción de la película de Black Adam iniciaría durante este verano, bajo la dirección de Jaume Collet-Serra, sin embargo, debido a la actual pandemia por coronavirus, tuvo que retrasarse para evitar contagios y un aumento de casos infectados por esta enfermedad que se propagó en la ciudad de Wuhan, China.

Por el momento no existe una fecha establecida para el inicio del rodaje de este filme, pero se conoce que además de Dwayne Johnson como Black Adam, la película contará con Noah Centineo como Atom Smasher y se rumora que también se cuente con personajes relacionados a la Sociedad de la Justicia de América como Cyclone o Hawkman. Su fecha establecida de estreno es el 22 de diciembre de 2021.

