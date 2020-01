Así luce Emma, la bebé de Jennifer Aniston en Friends

Los Ángeles.- Emma, la hija de Rachel Green, Jennifer Aniston, en Friends, ya creció y ahora es una hermosa jovencita; Noelle Sheldon, la actriz que interpretaba el papel se dejó ver en redes en una publicación revivió recuerdo de su participación en Friends y los comentarios de los fanáticos de la exitosa serie no se hicieron esperar.

Noelle Sheldon, hizo una broma en Instagram con los seguidores de Friends desataron los comentarios haciendo alusión a una broma que el programa hizo sobre su personaje en el año 2020.

Finally! (¡Finalmente!)

"¡Acabo de despertar de la mejor siesta de todos los tiempos, feliz 2020! (Ft. Mi photoshop mal hecho) ¡Espero que todos tengan un excelente año lleno de familiares, amigos y risas!", escribió Sheldon en una foto de ella yuxtapuesta sobre el famoso set Central Perk de "Friends".

Se trata de un capitulo en el que Matthew Perry, Chandler, hizo en el episodio de la temporada 10 titulado "The One with the Cake", que se emitió en 2003, según Us Weekly.

Los padres de Emma, interpretados por Rachel (Jennifer Aniston) y Ross (David Schwimmer) hicieron que los invitados esperaran para comenzar su primera fiesta de cumpleaños hasta que se despertara de una siesta.

En el homenaje de cumpleaños, un impaciente Chandler bromeó: "Hola Emma, es el año 2020. ¿Sigues disfrutando de tu siesta?"

La escena continuó con Mónica, interpretada por Courteney Cox, y agregó: "Por cierto, somos tía Mónica y tío Chandler. ¡Es posible que no nos reconozcan porque no hemos hablado con sus padres en 17 años!"

La publicación de Sheldon tuvo un gran éxito, ya que tuvo 206, 138 reacciones y 7,138 comentarios.