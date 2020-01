Así luce Fernando Colunga transformado como Malverde

Después de que Fernando Colunga regresara a la pantalla chica de la mano de Telemundo para protagonizar la serie de Malverde, en redes sociales circula una foto del histrión caracterizando al bandido mexicano.

Recordemos que el histrión siempre se ha caracterizado por ser el galán de las telenovelas, por lo que esta vez dará un giro inesperado en su carrera, pues muchos lo consideran como el personaje bueno de los melodramas, por lo que dará mucho de que hablar.

"Que bueno por el, algo diferente le daban los mismos papeles en la novela", "Excelente actor mexicano ¡ lo amo tanto desde Alborada ¡venezolana por el mundo", fueron algunos comentarios donde felicitan al actor por su nuevo proyecto.

"En este momento me siento como mago, ya tengo el sombrero ya le hice los pases mágicos y en nada voy a sacar el conejo y ya me estarás hablando ya me estarás diciendo ya sacaste al conejo me encanta la dirección siempre estuve buscando como diversificar y afortunadamente bueno en la vida me e ido topando con gente que créeme en mi...", dijo Fernando para Televisa.

Algo que se ha visto mucho en los últimos años es como los actores han cambiado de televisora para buscar mejores oportunidades de trabajo como Silvia Navarro, Ivonne Montero y Yahir entre otros.

Cabe mencionar que el último proyecto del actor fue en Pasión y poder en 2016, por lo cual muchos desean ver nuevamente al mexicano en acción.