Así luce Gaby Ruffo a varios años de alejarse de la televisión

Una de las conductoras más populares de los noventa sin duda alguna fue Gabriela Ruffo, hermana de Victoria Ruffo quien dejaba a todos entusiasmados con la forma de interactuar con el público y es que la mujer tenía tremenda carisma.

TVO fue el programa donde la rubia conquistó a millones pues sus concursos eran muy divertidos, pero muchos se preguntan que fue de la Muñequita del pastel que muchos recuerdan con cariño.

Actualmente Gaby se retiró del medio del espectáculo desde hace varios años, pues ya no le interesó ser parte de la farándula a pesar de ser hermana de una actriz, por si fuera poco Ruffo disfruta su vida a lado de su familia donde la vimos en las fiestas navideñas.

Sobre un posible regreso Victoria se mostró indispuesta pues al parecer no le interesa nada lo relacionado con la fama y es que al parecer está mucho más tranquila sin tener encima a la prensa.

Ya no regreso a tele frente a cámara, ya no mira a veces extraño la conducción por que eso es verdaderamente lo que me gustaba, pero como actriz no, yo ya no puedo con eso, dijo Gaby.