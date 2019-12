Así luce La Tigresa a sus 86 años

Ciudad de México.- Irma Serrano mejor conocida como “La Tigresa”, festejo su cumpleaños numero 86, con una gran fiesta en el teatro que es de su propiedad el Fru-Frú, del Centro Histórico, de la Ciudad de México, donde estuvo rodeada de amigos y muy buenos deseos.

Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, como es su nombre real, nació el 09 de diciembre de 1933, en el estado de Chiapas, es conocida en el espectáculo por sus actuación en las películas Santo Contra los Zombies y El hijo de Gabino Barrera.

Sin embargo, se consagró en su carrera por los años 60 con con películas como La Tigresa, que le daría el mote con el que se le conocería desde entonces, La Martina y El monasterio de los buitres.

En una entrevista realizada en su festejo por Gustavo Adolfo Infante, para De Primera Mano, se mostró muy animada, incluso hasta bromeo con el periodista sobre su edad.

Yo no me considero vieja, pienso vivir más de los años que me corresponde, dijo La Tigresa