Así luce Marian la niña de la Voz Kids que sufrió fuerte accidente

Marian Lorette cada vez más se recupera de sus múltiples cirugías a las cuales fue sometida hace algunos meses y es que como todos saben la menor sufrió un terrible accidente durante una kermes pues un juego mecánico le arrancó parte del cuero cabelludo.

Fue el 31 de diciembre cuando la menor apareció en una postal de fin de año muy sonriente y feliz con unas inmensas ganas de salir adelante, pues la cantante le ha puesto todas las ganas del mundo para regresar a los escenarios y es que el último que piso después de su accidente fue en La Voz Kids donde fue parte del equipo Lucero.

En otra foto la niña fue entrevistada por el programa Hoy donde dio una charla sobre su recuperación y agradeció nuevamente a todas las personas que la han apoyado durante el proceso del cual fueron testigos miles de internautas.

Le agradezco a toda la gente que siempre me han apoyado y los quiero mucho que todas estas gentes me están mandado muchas oraciones y que me quieren mucho, dijo Marian para el programa Hoy quienes se emocionaron por verla llena de salud.

Mientras tanto los internautas la siguen felicitando por ser una gran guerrera y salir adelante para que todo el mundo conozca la gran voz que tiene.

"Hermosa.... Eres una guerrera!", "Dios te llene de sus bondades y sigue tu sueño de seguir cantando y haciendo lo que tú quieras hacer", Bendiciones niña hermosa", le escribieron a Marian.