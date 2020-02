Así luce Nashla Aguilar protagonista de Sueños y Caramelos

Nashla Aguilar fue una de las actrices infantiles más populares de la pantalla chica, pues se ganó el corazón del público con diversos papeles en las telenovelas, pero fue en Sueños y Caramelos donde se ganó el cariño de todos.

Años más tarde y convertida en toda una adolescente la vimos en la telenovela Atrévete a soñar a lado de Danna Paola y Elezar Gómez, para después hacer algunas participaciones en otros proyectos.

Actualmente la actriz está convertida en toda una señorita y la hemos visto muy activa en redes sociales donde les enseña a sus fans como es su día a día, por si fuera poco se encuentra muy centrada en otros proyectos, pero sin dejar de lado el mundo del espectáculo.

"Que linda vista y no me refiero a lo que se ve por la ventana si no a ti", "Te ves genial se nota todo tu esfuerzo en el gym", "Hola hermosa espero algún día poder conocerte Saludos gracias", le escriben sus fans.

En Instagram Nashla cuenta con más de medio millón de seguidores y también se le vio muy entregada a su canal de YouTube, pero desde hace un buen tiempo puso una pausa a dicho trabajo por lo que podría estar realizando nuevos proyectos.