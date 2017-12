Así luce Natalia Téllez sin maquillaje

La conductora de la sección de famosos en las redes sociales del programa matutino Hoy, Natalia Téllez, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un look muy natural.

Cuando no hay barbilla hay papada Una publicación compartida por Natalia Tellez (@natalia_tellez) el Dic 21, 2017 at 4:13 PST

Pocas famosas como ella se atreven a compartir imágenes sin una gota de maquillaje, pues la reacción de los usuarios no se hacen esperar ya que los famosos los tienen acostumbrados a siempre dar su mejor cara.

Una y ya Una publicación compartida por Natalia Tellez (@natalia_tellez) el Dic 12, 2017 at 7:43 PST

En el caso particular de la conductora, parece ser que los looks naturales no incomodan en lo absoluto a sus fans, pues estos elogian cada una de las fotografías.

Una publicación compartida por Natalia Tellez (@natalia_tellez) el Dic 23, 2017 at 10:44 PST

“Qué hermosa mujer” y “Pecosita hermosa” son algunos de los mensajes que le escriben a Natalia.

Natalia Téllez cautiva a sus fans con una foto semidesnuda

Constantemente la joven conductora del matutino Hoy, da mucho de qué hablar. Ya sea por las pesadas bromas de las que es víctima por parte de sus compañeros o por sus romances.

Así mismo, Natalia sabe cómo generar furor a través de sus redes sociales, donde comparte para el deleite de miles de fanáticos, sensuales fotografías donde luce su jovial anatomía.

Foto: Instagram @natalia_tellez

Natalia Téllez dejó con la boca abierta a su casi un millón de seguidores, luego de que publicó una sexy foto en la que aparece semidesnuda.

La imagen es parte de una serie de fotografías que la actriz y conductora compartió en su cuenta de Instagram, mientras disfruta de unas vacaciones en Playa del Carmen.

Foto: Instagram @natalia_tellez

En dicha fotografía se puede ver a la joven sentada sobre una cama con la espalda totalmente descubierta.

“Al fin deje el color de vende obleas en casa...esa morenaza soy yo”, escribió Natalia en la publicación. Su foto provocó cientos de halagos.

Al fin dejé el color de vende obleas en casa...esa morenaza soy yo!!!! ☀️ Una publicación compartida de Natalia Tellez (@natalia_tellez) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 6:13 PDT

Te comparto otras de sus publicaciones en sus paradisíacas vacaciones: