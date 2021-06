Así luce Taemin de SHINee en su primera foto en el servicio militar; SHAWOL manda los mejores deseos

Taemin, el Golden Maknae de la boy band surcoreana SHINee, se enlistó al servicio militar obligatorio el pasado 31 de mayo, luego de terminar las promociones de su tercer mini álbum solista "Advice". El joven Idol del K-Pop ingresó al Centro de Entrenamiento del Ejército de Corea en Nonsan, provincia de Chungcheong del Sur.

A dos semanas de que Taemin se despidió de sus familiares, de sus amigos de SHINee (Key, Onew y Minho) y de SHAWOL, el Centro de Entrenamiento del Ejército de Corea dio a conocer las fotografías de sus nuevos reclutas, quienes se enlistaron a fines de mayo pasado.

El cantautor, bailarín y productor musical y sus colegas del servicio militar, sostienen una letra que forma la frase: "amamos a nuestros padres".

El fandom de SHINee tuvo sentimientos encontrados al ver la primera fotografía de Taemin en el servicio militar; asimismo se percataron de un detalle muy significativo: ¡estaba usando las pantunflas que Key le regaló antes de su enlistamiento!

Cabe mencionar que SHAWOL esperaba ver a Taemin con el uniforme del Ejército de Corea; el Idol y el resto de sus compañeros están llevando a cabo su entrenamiento básico y posteriormente realizará el servicio en la banda militar durante un año y medio.

El Centro de Entrenamiento del Ejército de Corea (abreviado KATC), es una institución de entrenamiento militar de Corea del Sur para el entrenamiento básico del Ejército de la República de Corea; fue establecido en 1951 durante la Guerra de Corea por orden del presidente Syngman Rhee. Los reclutas son enviados a sus unidades designadas después de recibir entrenamiento militar básico en el KATC.

Antes de enlistarse en el servicio militar, Taemin publicó en Bubble (app para interactuar con los Idols de SM Entertainment) una carta de despedida para el fandom, acompañada de una fotografía donde mostró el corte militar obligatorio.

"Gracias por amarme hasta ahora. Mirando hacia atrás, al pasado, viví una vida diferente al resto de las personas y aunque a veces fue algo solitaria, aun así he sido amado tanto siempre, tanto que no puedo pagarte aun si te agradezco el resto de mi vida".

Muchas gracias, creceré y regresaré para nuestra felicidad, no te sientas muy molesto si no estoy, no veas a otros, je je.