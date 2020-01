Así luce actualmente la novia de Lamberto Quintero

Sinaloa.- Cada 28 de enero es imposible no recordar el famoso corrido de Lamberto Quintero, interpretado nada más y nada menos que por Antonio Aguilar.

Sin embargo, los años han pasado y aun existen muchas dudas, ¿Qué fue de la novia de Lamberto Quintero?, aquella mujer que presenció sus últimos momentos.

En una video publicado por el youtuber Margarito Music Oficial, podemos ver como luce actualmente aquella mujer con quien platicaba Lamberto cuando fue asesinado.

Glader Margarita Tapia Zazueta, explicó con lujo de detalle como fueron esos momentos que quedarían inmortales después de volverse un famoso corrido.

Explicó que aquel 28 de enero de 1976, Lamberto llegó a su casa, lugar que antes funcionaba como un restaurante, justo después de haber asesinado a un hombre cuando iba en camino.

Cuando venía de Culiacán, se encuentra a un enemigo, y lo mata en su camioneta al muchacho, y se viene para acá y entra a la casa y me saluda"

Explicó que en ese momento, otras personas llegaron y le advirtieron a Lamberto que se retirara del lugar, pues ya no querían mas asesinatos.

Entonces él les responde que no se va, porque el le juró a mi madre que él se iba a morar aquí en este restaurante"

En el video, Doña Glader comentó que Lamberto tenía un rancho llamado "El Varal", y constantemente acudía al restaurante para comprar comida a sus trabajadores, fue por eso que pudo conocerlo.

Cabe mencionar que la mujer comentó en la entrevista que sentía miedo de Lamberto, pues ella desconocía su trabajo.

El siempre me decía, me gustas, te quiero pero no vas a ser para otro hombre más que para mí"