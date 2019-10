Así luce el extraño rostro de Ninel Conde del que todos hablan

Ninel Conde sigue en el ojo del huracán y es que se dio a conocer la imagen donde usuarios la tachan de haberse hecho algunos arreglos estéticos en su cara situación que la incómodo bastante incluso causó su enojo.

En redes sociales los internautas opinaron acerca del rostro de la grupera a quien le sugirieron que no se haga más retoques, ya que podría desfigurar su rostro, pero a ella los comentarios la tienen sin cuidado pues esto les mandó a decir a sus detractores.

"La gente siempre dice y siempre hay chismes y ya estoy acostumbrada me encantaría tener tiempo de hacerme aunque sea por lo menos internarme para dormir unas 48 horas seguidas no nada más para hacer arreglitos preferiría dormir, por lo menos por que la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación...", dijo Ninel Conde para Un Nuevo Día.

"Mejor será que ya pare y no siga si no en unos años va tener todo los comentarios de burla como lo ha tenido que sufrir Lucia Méndez", "Ella es hermosa no necesita arreglos ya va parecer Lucia Méndez", le escribieron a Ninel Conde en redes sociales.

Recordemos que varias celebridades han recurrido a las manos del cirujano para verse espectacular una de ellas es Jacky Bracamontes, quien hace unos días confesó en redes sociales que se sometía a varios arreglos para lucir un cuerpo de envidia y es que después de tanto embarazo decidió acudir al quirófano para regresar con todo.

Cabe mencionar que Ninel Conde es una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano desde hace varios años y aunque ya ha sido cuestionada en el pasado ella siempre lo niega, pues en Instagram presume que todo lo que realiza es completamente natural.