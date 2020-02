Así luce el nuevo rostro de Lyn May, tras última cirugía

La vedette Lyn May, originaria de Acapulco, Guerrero, México, enseña en televisión los resultados de un nuevo procedimiento estético al que se sometió y causa el asombro de sus seguidores.

Lyn May anunció semanas atrás que se sometería a una nueva cirugía, y lo cumplió. En el programa de televisión Un Nuevo Día, de Telemundo, estuvo como invitada y mostró cómo quedó tras su nueva cirugía.

¿Verdad que estoy muy guapa?", preguntó Lyn May al quitarse el antifaz que cubría su rostro, para luego enseñarlo ante el público.

En la emisión señalada estuvo presente el cirujano que atendió a Lyn May en su reciente operación y explicó lo que le hizo para que luciera más bella que nunca.

Me veo en el espejo y me siento soñada! Gracias al doctor y vayan a México todas las señoras a operarse con él", dice Lyn May emocionada.