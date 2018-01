Así luce el rostro de Michelle Pfeiffer a los 59 años

La actriz Michelle Pfeiffer fue una de las famosas que desfiló por la alfombra roja previa a la entrega 75 de los Globos de Oro.



Al igual que sus compañeras en Hollywood, Pfeiffer portó un vestido color negro a manera de protesta contra el acoso sexual.



Pfeiffer compite en la gala de esta noche en la categoría de Mejor actriz de reparto en serie, miniserie o película hecha para la tv por su trabajo en “The Wizard of Lies”.

Según publica El Universal, la actriz de 59 años de edad llamó la atención no sólo por su atuendo, sino también por su aspecto, pues su rostro luce sin líneas de expresión.



El próximo abril, Pfeiffer cumplirá 60 años.

Sobre su vida personal y profesional.

Michelle Marie Pfeiffer es el nombre completo de la señora Pfeiffer, quien es originaria de Santa Ana, California; nace un 29 de abril de 1958.

Michelle comenzó su carrera artística como invitada en programas de televisión, entre los que se incluyen papeles pequeños en las series La isla de la fantasía y Delta House a finales de los años 1970.

Según información en su biografía, debutó en el cine en 1980 en el largometraje "The Hollywood Knights". Posteriormente, obtuvo reconocimiento de la prensa y los críticos con la interpretación de papeles en películas como "Scarface" (1983) junto a Al Pacino, "Las Amistades Peligrosas" (1988), "Casada con todos" (1988), "Los fabulosos Baker Boys" (1989), "La casa Rusia" (1990), "Frankie and Johnny" (1991), "Por encima de todo" (1992), "Batman vuelve" (1992) y "La edad de la inocencia" (1993).

Sus interpretaciones la hicieron acreedora de numerosos premios y galardones, entre ellos un premio BAFTA y un Oso de Plata.

Además de su trabajo artístico, por el que ha sido nominada en tres ocasiones a los premios Óscar y en seis a los premios Globo de Oro, es considerada como una de las mujeres más atractivas del mundo.

Conoce a Sam, el sexy novio de Britney Spears.

Britney Spears, al parecer, ya tiene una vida sentimental estable al lado de Sam Ashgari, a quien conoció en la grabación de uno de sus videos y del que vive enamorada.

Él la acompaña en casi todos sus eventos y conciertos. Son, al parecer, la pareja ideal. Y es en redes sociales donde Sam constantemente publica imágenes de él en particular, y otras al lado de Britney, quien le ha robado el corazón.

Britney Spears sigue cosechando éxitos, ya que está por romper el récord a la residencia más larga en Las Vegas,. Siempre se ha caracterizado por tener noviazgos con hombres muy sexys: Justin Timberlake fue el primer hombre en su vida, seguido de Kevin Federline (padre de sus dos hijos) y el más reciente Sam Ashgari, quien aparentemente le ha dado esa estabilidad emocional que nunca antes quizá había tenido.

Sam es un hombre muy deportista, ya que es amante de jugar futbol americano, le encanta ir al gym, cuidar su alimentación y se dice que es él quién ha puesto en forma nuevamente a la cantante, ya que recordemos que en años pasados no estaba en su mejor etapa física, sin embargo ahora luce un cuerpo más definido.

Una publicación compartida de Sam Asghari (@samasghari) el Feb 17, 2017 at 9:21 PST

Según información en distintos portales de noticias, Ashgari tiene 23 años y es de origen Persa, actualmente se dedica al modelaje y aspira a triunfar en la actuación. Se conocieron en la grabación del videoclip Slumber party y durante el rodaje surgió el flechazo.

Aunque se llevan más de 10 años de diferencia la química entre ambos ha sido extraordinaria, además él ha sabido ganarse a los hijos de la interprete de temas como "Toxic".

2018 shenanigans with @samasghari ��♀️����♀️ Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el Ene 1, 2018 at 11:53 PST

�������� Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el Dic 1, 2017 at 1:25 PST

En este video musical de Britney, Sam aparece con ella como modelo:

Britney Spears dice adiós a Las Vegas luego de cuatro años.

Después de cuatro años de presentaciones en el Planet Hollywood Resort & Casino, la estrella pop le dijo adiós a Las Vegas con la última presentación de su residencia.

Durante el concierto completamente agotado, Britney interpretó sus más grandes éxitos mientras bailó para sus entusiasmados fans. También tuvo varios cambios de vestuario durante el set.

Britney recibió todo el apoyo de su novio Sam Asghari, quien no pudo evitar expresar lo orgulloso que está de la cantante. A través de sus redes sociales comentó:

"¡4 años de un legado, 4 años de grandeza, un cambio en el entretenimiento para mejor!".

"Extremadamente orgulloso de mi bebé por patear traseros de nuevo esta noche, pero ahora para cerrar “Piece of me” su residencia de 4 años en Vegas. Qué noche. ¡Feliz año nuevo!".

Su hermana Jamie Lynn Spears también publicó imágenes del show con el mensaje, "Más que orgullosa de mi hermana”.

Para los que no pudieron asistir al show, Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest transmitió el último show de Britney en Las Vegas.

Para comenzar el Año Nuevo en Instagram, Britney disfrutó de "tonterías del 2018" con su novio. Con la ayuda de los filtros, el par le deseó a sus fans felices fiestas y compartieron un tierno beso.

"Luces hermosa", le dijo Sam a su chica. Britney respondió, "Gracias… te amo".

2018 shenanigans with @samasghari ��♀����♀ Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el Ene 1, 2018 at 11:53 PST

Todavía siguen las especulaciones sobre qué es lo próximo que hará Britney, así que es muy pronto para revelar algo específico.

"Cualquier cosa es posible. Hemos tomado cero decisiones. Esperamos mucho interés de todas las partes involucradas. Britney básicamente agota cada show, ella ama Las Vegas, ama presentarse en Las Vegas y Las Vegas es una posibilidad para seguir adelante", le dijo recientemente su mánager, Larry Rudolph, a The Las Vegas Review-Journal.

"Ella podría ir de gira, podría trabajar en un nuevo disco. Es muy pronto para hablar de algo específico".

Hermano de famosa cantante rompe corazones en redes.

Ignacio Peregrín, hermano de la famosa cantante Belinda, se ha convertido en toda una sensación en redes sociales en las últimas semanas. A través de ellas figura solo, y en otras veces acompañado por su bella hermana.

Una publicación compartida de Ignacio Peregrin (@mrnachin) el Ago 13, 2017 at 9:19 PDT

Es indudable que lo más destacable de Belinda, después de su extraordinario talento, es su despampanante belleza. Pero lo que pocos saben es que en la familia de la mexicana, la belleza es un atributo común.

Nacho se está robando las miradas de todas las jovencitas de México y otros países, que suelen estar al pendiente de la carrera de Belinda, y no pierden detalle de lo que hace este joven talentoso, ya que es todo un empresario a sus 21 años de edad.

En su cuenta en Instagram tiene alrededor de unos 737 mil usuarios, de modo que ya posee su propio contingente de fanáticos.

Aunque hay seis años de diferencia entre ellos, Belinda y su hermano menor siempre han tenido una relación muy cercana. De hecho, no es extraño verlo acompañando a la interprete de “En el amor hay que perdonar” en eventos públicos o alfombras rojas. Y, por lo que pudimos ver a través de las fotografías compartidas en redes sociales, ambos pasaron las pasadas fiestas navideñas en familia.

������❄�� Una publicación compartida de Ignacio Peregrin (@mrnachin) el Dic 26, 2017 at 7:33 PST

Además, ambos no solo tienen en común su atractivo; pues los dos son jóvenes carismáticos y con proyectos ambiciosos por delante. Por ejemplo, a sus 21 años, Nacho se ha convertido en todo un empresario, como socio del reconocido centro nocturno “La Chismosa”, ubicado en una de las calles más concurridas y prestigiosas de la Ciudad de México. E, incluso, ha llegado a tener participaciones en algunos proyectos en pantalla.

����❤ Una publicación compartida de Ignacio Peregrin (@mrnachin) el Ago 23, 2017 at 7:11 PDT

En el último cumpleaños del joven, Belinda compartió una fotografía de ambos en sus redes sociales para felicitarlo y lo describió como “el regalo más bonito que le ha regalado Dios”. Así que la complicidad y el cariño que tiene este par es realmente envidiable.

ALGO MÁS SOBRE NACHO:

El hermano de Belinda tiene novia, y la presume en redes.

Ignacio Peregrín, el joven hermano de la cantante Belinda, presume a su nueva novia en redes sociales.

Matching couple ❤️ Una publicación compartida por Mr Nachini (No Twitter) (@mrnachini) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 6:12 PDT

A través de Instagram, Ignacio muestra al mundo lo feliz que es al lado de la joven, de quien se ve está muy enamorado.

Thanksgiving Una publicación compartida por Mr Nachini (No Twitter) (@mrnachini) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 8:08 PST



Ignacio Peregrín ha estado lanzando una serie de fotos sobre la relación que sostiene con una chica ojiverde llamada Miroslva.

Entre una de las diversas fotos, el joven expone una imagen con su nueva pareja, portando un diminuto bikini, lo que generó un sinfín de piropos y buenas vibras para ambos.



Entre tantos mensajes Beli, señaló "mmmmm, qué lindos se ven, es la única que me cae bien", escribió en la red social. ¿Será que es una hermana celosa y no quiere que le "roben" a su guapo hermano? Fiesta de cumple de mi ❤️ Una publicación compartida por Mr Nachini (No Twitter) (@mrnachini) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 6:08 PDT

Belinda y la foto con la que deja "sin habla" a sus fans.

Belinda vuelve a ser la sensación en redes sociales, y esta vez por otra fotografía que publica y en la que deja ver lo hermosa que es. En la imagen se muestra coqueta, pícara y en una pose que le festejan sus fans.

Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 1:21 PST

La cantante de "Dopamina" acapara miles de "me gusta", y un sin fin de comentarios halagadores la mayoría.

A través de ellos le expresan que está más linda que nunca, le desean éxito en su carrera y la felicitan por su nuevo video musical que grabó en Cuba.

Sus seguidores también aprovecharon la oportunidad para declararle su amor con mensajes de todo tipo:

“La perfección humana“, “El outfit no tiene sentido pero esta mujer puede ponerse una bolsa de plástico alrededor e igual se vería wow. Viva Belinda“, “Belinda siempre he sido tu fan número uno. Te amo“, “Eres mi amor platónico te amo“, son algunos de los comentarios. Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 2:07 PST

Además de la escena musical, la mexicana se abre paso en el terreno de la moda, y lució nuevo look en la alfombra roja de la firma de moda colombiana Studio F. Hace unos días, se dio a conocer el video del tema “Déjate llevar” en el que participa junto a Juan Magan, Manuel Turizo, Snova y B-Case.

Belinda le roba look a Shakira en su nuevo video musical.

Los fieles seguidores de Belinda están muy emocionados por el próximo lanzamiento de su video musical donde promociona su sencillo “Déjate Llevar”, que saldrá el 28 de noviembre.

Por segunda ocasión ha colaborado con Juan Magán y entre los dos prometen hacerte mover las caderas al igual que en anterior éxito titulado “Si no te quisiera”.

Pero en uno de sus videos en Instagram, la cantante y exnovia de Criss Angel, además de dejarnos ver un pedacito exclusivo de lo que sería su nuevo video, sorprendió a todos con un look, que ya nos parecía conocido.

¿Belinda imitó a Shakira?

En el 2001, la cantante colombiana Shakira lanzó su material discográfico "Laundry Service" y al parecer la imagen que escogió fue inspiración 16 años después para Belinda, a quienes sus admiradores le han demostrado todo el apoyo y cariño en sus redes sociales.

���� ❤️ Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 11:37 PDT

Y aunque Beli se ha caracterizado por utilizar el cabello ondulado en distintas ocasiones, la forma en que mueve las caderas más el atuendo, hacen que regresemos al pasado y recordemos la apariencia de Shakira en videos como Underneath Your Clothes, Whenever, Wherever y Que me quedes tú.

#Repost @juanmagan ・・・ ¿Qué os parece si lanzamos el próximo Martes #DéjateLlevar junto a @BelindaPop @MTurizoMusic @SnovaTV @BCase_Official? Somos una pila de gente �� pero prometo que todos participan de inestimable manera. Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 1:30 PST

A través de sus redes sociales, la cantante mexicana y el español lanzaron un adelanto del video en el que Belinda aparece moviendo las caderas con un sexy caribeño.

Recientemente, la intérprete de "Sapito" publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que confiesa que se había enamorado de Cuba.

Empezando mi mes favorito del año! // starting my favorite month of the year ��#fauxfur #pielsintetica Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 12:57 PST

Los millones de Shakira son legales.

Abogado asegura que los 36 millones de dólares de Shakira son legales. La cantante colombiana se ha mirado envuelta en un escándalo debido a la transferencia de millones de dólares en paraísos fiscales.

#ElDoradoWorldTour #5days #5días ShakHQ Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 9:57 PDT

Ezequiel Camerini es uno de los abogados de la artista que ha salido en defensa de ella, luego que su nombre apareciera en la investigación conocida como Paradise Papers.

El diario francés Le Monde fue quien publicó esta investigación, señala que la colombiana tiene más de 36 millones de dólares en el paraíso fiscal de las Bahamas.

Ensayos generales / full-production rehearsal! Shak #ElDoradoWorldTour Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 10:52 PDT

Pero en una declaración para El Confidencial, Camerini ha revelado la verdad de este asunto, asegurando que su clienta tiene una propiedad en las islas de las Bahamas desde 2004 y que la gestión del dinero no es algo nuevo, pues lo hace desde 2007 a través de la sociedad maltesa Tournesol Limited, la cual cumple con todo lo necesario para operar de manera legal.