Así luce hoy en día el actor Sebastián Ligarde, a 34 años del estreno de la telenovela "Quinceañera"

Una de las telenovelas juveniles más recordadas de la televisión mexicana es "Quinceañera", la cual fue producida por Carla Estrada, protagonizada por Thalía, Adela Noriega, Ernesto Laguardia, y Rafael Rojas, con las actuaciones antagónicas de los actores Sebastián Ligarde, Armanda Araiza, Nailea Norvind y otros más. Contó con 103 capítulos y fue emitida a fines de la década de los 80's.

El actor mexicano Sebastián Ligarde fue uno de los villanos de la telenovela "Quinceañera", con el personaje de "Memo" López, el punk de la vecindad, quien estaba enamorado de Maricruz Fernández, interpretado por la actriz Adela Noriega, pero su corazón pertenecía a Pancho (Ernesto Laguardia).

Durante la historia, "Memo" hace creer a Maricruz que abusó de ella y por vergüenza, terminar su noviazgo con Pancho. En otra parte del melodrama, abusa sexualmente de Leonor (personaje de Nailea Norvind), amiga de Maricruz y posteriormente, termina en la cárcel.

Han pasado ya más de tres décadas del estreno de "Quinceañera", la cual se emitió en el entonces Canal de las estrellas. Actualmente, Sebastián Ligarde tiene 68 años de edad. La última telenovela que hizo en Televisa, fue "Salomé" en el 2011, estelarizada por la fallecida Edith González y Guy Ecker.

A través de sus redes sociales, el actor originario de Puebla de Zaragoza, estado de Puebla, México, dio a conocer a sus miles de seguidores su regreso a Televisa luego de 20 años de no trabajar en esta empresa fundada por Emilio Azcárraga Milmo, quien era conocido como "El Tigre".

Sebastián Ligardi anunció su regreso a Televisa.

Aunque Sebastián Ligarde no dio a conocer qué proyecto llevaría a cabo, causó gran furor al aparecer caracterizado como su personaje de "Quinceañera", junto a su amigo Armando Araiza, quien dio vida al "Chato" en aquella historia.

Serenos Morenos. El 'Memo' y el 'Chato' revivieron. Armando Araiza, un gusto y un honor estar juntos de nuevo y muy agradecido con Televisa por recibirme.

Así reaccionaron sus fans: "qué maravilla", "esta imagen me hizo viajar en el tiempo, fuerte abrazo máster", "bonitos recuerdos", "estás igualito o mejor, eres un gran ser humano actor todos los adjetivos te quedan cortos, gracias por ser tú, muchas bendiciones" y más.

¿Sebastián Ligarde y Armando Araiza regresarán con sus personajes de "Quinceañera"?

Otra fan le escribió a ambos actores: "como me encanta esta foto, las memorias que me regresaron, como odie a Memo, pero eso enseña que tan talentoso eres como actor. ¿Y Armando? También, que talentoso y bueno en todo lo que lo he visto. Gracias por los recuerdos, los dos son actores muy talentosos".

Cabe mencionar que en el tiempo fuera de Televisa, Sebastián Ligarde participó en varias telenovelas producidas por Venevisión International y Telemundo, entre estas: "Olvidarte jamás", "Mi vida eres tú", "Acorralada", "Pecados ajenos" y "Demente criminal". Hoy en día, está casado con Jorge López Lira.