Así luce la cintura de Gomita sin usar Photoshop y ninguna pose

Tremenda sorpresa se llevaron varios internautas hace unas horas después de que Kimberly Irene, quien forma parte del duo de Las Perdidas quienes se hicieron virales el año pasado por un video, compartiera una foto con Aracely Ordaz, la famosa Gomita quien se mira muy diferente a como la vemos en su Instagram, ya que su físico dejó mucho que desear de acuerdo con los internautas.

La foto de ambas youtubers alcanzó más de 13 mil likes y varios comentarios de todo tipo los cuales en su mayoría eran de sorpresa, ya que Gomita sorprendió a todos por su falta de cintura la cual es uno de sus principales atributos en Instagram, por lo que fue tachada de usar Photoshop en sus imágenes.

Para los que no saben Gomita hizo una colaboración con Wendy Guevara y Kimberly Irene, al parecer para su canal de YouTube, por lo que lanzaron algunos videos donde se les divirtiéndose, incluso hicieron algunos Tik Tok donde se les ve a las tres chicas muy animadas, por lo que muchos internautas esperaban con ansias este tipo de colaboración.

Por si fuera poco Gomita se ha realizado varias operaciones estéticas para tener un cuerpazo de diez, incluso ella mismo ha dicho en varias entrevista las operaciones que se ha realizado para verse espectacular, pues no le molesta para nada decir lo que se hizo para verse más bella, y es que se considera una chica con una mente muy abierta que no le teme hablar a este tipo de platicas las cuales muchos artistas tratan de evitar.

Primero me hice boobie con lipo, ahi van dos, pero me la hice la misma vez entonces cuenta como una, juntas pero es una (...), luego me hice otra lipo, pero para mis glúteos, me hicieron las pompas, me hacen lipo, para poder rellenarme grasa", dijo Gomita sobre sus operaciones en el canal de YouTube de su hermano Fredy.