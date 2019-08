Así luce la hija mayor de Thalía y Tommy Mottola, Sabrina Sakäe

La hija mayor de Thalía, Sabrina Sakäe, ya se convirtió en toda una adolescente y así se pudo constatar en una reciente publicación que realizó su madre, en la que se vio a Sabrina, de 12 años, posando a lado de Thalía, quien escribió una emotivo mensaje junto a la tierna imagen de madre e hija.

“¿En qué momento me creció mi bebe?!?! Te amo y te admiro tanto mi muñeca linda. ¡Tu chispa me inspira siempre!.Where did my baby go?! I love you so much my beautiful doll! Your happiness inspires me! #family#mom#baby#love#happiness”, escribió la orgullosa madre.

En la instantánea se puede ver a la adolescente, con quien Thalía procreó con el millonario empresario Tommy Mottola. Se puede ver a Sabrina que ha crecido bastante y se puede notar que tiene una buena mezcla de sus famosos padres, quienes han formado un matrimonio sólido desde el año 2000.

Por otro lado, los seguidores de Thalía se han quedado cautivados por la belleza que Sabrina posee, al igual que su madre, de quien pareciera que los años no le hacen nada. Comentarios positivos como “Qué hermosas”, “Bellísimas”, “Linda Sabrina”, se pueden ver en la publicación que hasta el momento tiene más de 207 mil likes.

Thalía revela su secreto de belleza

A sus 47 años Thalía luce una piel increíble, fresca y juvenil, su secreto es una mascarilla natural que tiene un peculiar ingrediente, pues esta se prepara con derivados del Cannabis sativa o mejor conocido como 'marihuana'.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió con sus 14 millones de seguidores la milagrosa mascarilla, antiinflamatoria, antioxidante y antibacteriana que le permite lucir una piel saludable.

En una publicación hecha el 24 de julio, la actriz explicó lo que mascarilla contenía:

Me encanta esta máscara infundida con CBD • CBG • CBN. ¡Es antiinflamatorio, antioxidante y antibacteriano! ¡Día de spa en casa con estas mascarillas"

Los ingredientes eran CBD: Cannabidiol, CBG: Cannabigerol y CBN: Cannabinol, extractos de la plata de marihuana, ricos en omega 3 y 6.

Los beneficios que le brindan estos componentes a Thalía son; hidratación, regeneración de la piel y eficacia en atenuar las arrugas y las líneas de expresión.

En Estados Unidos estas sustancias están reguladas para uso medicinal, en el mercado de la belleza son utilizadas desde el año 1992 para crear lociones y cremas hidratantes.