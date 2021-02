Así luce la que fue oficina de Don Antonio Aguilar, esposo de Flor Silvestre, en el rancho El Soyate

Las personas que han tenido la dicha de conocer el rancho El Soyate, guardan muy buenos recuerdos; de acuerdo con estas personas en el lugar se respira paz y tranquilidad, pero sobre todo, mucho amor. Y no es para menos, ya que este rancho fue el hogar por varias décadas de Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre, dos grandes íconos de la música mexicanas y emblemáticas figuras de la desaparecida época de oro del cine mexicano. Fue precisamente en una película que protagonizaron, cuando el amor entre ambos comenzó.

En el 2015 Juan García Lazalde, director de "Derecho privado" (medio de comunicación de Zacatecas, México), tuvo la gran dicha de entrevistar a la hermosa Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, la respetada y querida matriarca de la Dinastía Aguilar.

Antes de su encuentro con la abuela de la joven cantante Ángela Aguilar, el periodista zacatecano hizo un recorrido por algunos rincones de la casa dentro del rancho El Soyate, ubicado en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Uno de estos rincones fue la que era oficina de José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, mejor conocido como Antonio Aguilar.

Al ver estas imágenes en verdad se puede sentir la esencia de "El Charro de México". En las paredes de la oficina se encuentran muchas fotografías del cantante en alguno de sus shows en palenques, plazas, montado a caballo, fotografías familiares y claro, fotos junto al gran amor de su vida, su hermosa Flor Silvestre.

En la oficina de Don Antonio Aguilar se encuentran unos crucifijos de madera, algunos de los sombreros que usó, figuras en forma de caballos, algunos discos de vinyl enmarcados y más. "Es impresionante ver el bonito rancho de Don Antonio Aguilar, quiero decirles que me conmueve mucho porque reconocemos a un gran artista a nivel nacional", expresó Juan García Lazalde.

Esta es la oficina de Don Antonio Aguilar, donde pasaba sus tiempos y que él tanto quería, donde pasaba mucho rato, un lugar que ocupó un gran personaje.

Luego de conocer la oficina del papá de Pepe Aguilar, el periodista ingresó a la casa para su encuentro con Flor Silvestre. "Se siente una emoción muy grande", le dijo el periodista a la cantante, con respecto a la oficina de Antonio Aguilar, a lo que ella respondió: "ahí (en su oficina) está él, está su esencia ahí".

Don Antonio Aguilar le construyó a su esposa Flor Silvestre este rancho llamado El Soyate, como símbolo de su amor; "El Charro de México" le decía que cada ladrillo que tenía la construcción, era una canción que le dedicaba. En la entrevista que tuvo Guillermina Jiménez Chabolla con Juan García Lazalde, contó que en varias ocasiones sintió la presencia de su esposo: "él está aquí, aquí está, no se va de conmigo y le digo a Dios nuestro señor que le permita siempre estar aquí, que no se me vaya nunca, porque yo lo siento y siento muchas veces la presencia o un silbido".

Siempre me silbaba para saber si estaba yo en algún lado, me silbaba y a veces así siento, así lo he sentido y aquí está él conmigo, yo platico con él de todo lo que esté pasando, está conmigo siempre.

Antonio Aguilar murió a los 88 años de edad el 19 de junio de 2007 en un hospital de la Ciudad de México, a consecuencia de complicaciones de una neumonía la cual fue controlada, pero que le llevó a un cuadro de agotamiento agudo y que afectó su funcionamiento renal y pulmonar. 13 años después, la mañana del 25 de noviembre de 2020 perdió la vida Flor Silvestre a sus 90 años de edad. Su salud se agravó tras un cuadro de tifoidea.

La tumba de Flor Silvestre y Antonio Aguilar está en lo alto del Cerro San Cayetano, ubicado dentro del rancho El Soyate.