Así lucen Nick, Joe y Kevin Jonas tras el regreso de los Jonas Brothers

Nick Jonas, Kevin Jonas y Joe Jonas sorprendieron a sus fans y anunciaron el regreso de los "Jonas Brothers" tras casi seis años de estar ausentes en la música.

Los hermanos Jonas regresan con una imagen renovada y fresca, además de un nuevo sencillo llamado 'Sucker', el cual se estrenará en menos de 24 horas. Así lucen los tres integrantes de los Jonas Brothers.

Así se miraban los "Jonas Brothers" en el 2013. Foto: AFP

Nick Jonas, quien se casó hace unas semanas con Priyanka Chopra, compartió un breve video en su cuenta de Instagram donde aparece la frase "Hello Again" en compañía de sus hermanos Joe y Kevin.

También en la página oficial de la banda se publicó una foto donde los Jonas Brothers aparecen con un nuevo look promocionando su nuevo sencillo.

Mientras tanto, sus fans recibieron la inesperada noticia de la mejor manera y está ansiosas de volver a ver a los hermanos Jonas en el escenario y con nuevos videos musicales.

Los intérpretes de canciones como "Pom Poms" y "When you look me in the eyes" aparecieron en el programa estadounidense "Carpoorl Karaoke" de James Corden que podrán ver a partir de la semana que viene como parte del ‘Late Late Show’.