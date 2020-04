Así lucen hoy en día los protagonistas de La Niñera

A pesar de los años la serie La Niñera (título original en inglés, The Nanny) sigue en el gusto del público y las personas que la disfrutaron en los 90 no dejan de verla y sobre todo de que atrapara a las nuevas generaciones, pero hoy en día ellos han cambiado y te queremos mostrar como lucen y que hacen ahora después de más de 25 años.

Fran Fine- Fran Drescher

A la actriz se le diagnosticó cáncer de útero en el año 2002, por lo que estuvo alejada de las camáras. Fue en el año 2005 cuando regreso a la televisión con la, Living with Fran.

Fran se casó con Peter Marc Jacobson pero se divorciaron en 1999. La pareja no tuvo hijos. En 2010, Drescher dijo que su separación de Jacobson fue porque él le confesó ser homosexual.

El 8 de septiembre de 2014, Dresher se casó con el científico estadounidense de origen indio Shiva Ayyadurai en una ceremonia privada, pero solo estuvieron casados hasta el 2016.

Maxwell Sheffield - Charles Shaughnessy

Se menciona que el papel del señor Sheffield no fue lo que catalógo a Charles en su carrera como actor ya que fue más famoso por el papel que obtuvo en la telenovela Days of our Lives en la que interpretaba a Shane Donovan.

Shaughnessy está casado con Susan Fallender, tuvieron dos hijas, Jenny Johanna, es fanático del club de fútbol Chelsea de Inglaterra.

Además es popular por haber hecho la voz de Dennis el Pez Dorado en la caricatura Stanley del canal Disney Channel. En el año 2002 Shaughnessy ganó un premio Emmy.

Charles Shaughnessy tiene actualmente 65 años de edad.

Maggie Sheffield - Nicholle Tom

En 1992, interpretó el papel de Sue en Beverly Hills, 90210. En 1992 y 1993, interpretó a Ryce Newton en la película Beethoven y su secuela Beethoven's 2nd. En 2011 protagonizó a una actriz en la película The Alibi.

Desde 1993 hasta 1999, interpretó el papel de la hija mayor del Sr. Sheffield, Maggie Sheffield, en la serie de comedia The Nanny.

En marzo de 2008, protagonizó la película Her Only Child.

En 2008 apareció en un episodio de Criminal Minds y de la serie Cold Case. En 2015 hizo una aparición en la serie Gotham, donde interpretó a la hija del comisario de policía Gilliam Loeb.

Nicholle Tom tiene actualmente 42 años de edad.

Brighton Sheffield- Benjamin Salisbury

Benjamin quien tambien es periodista, se casó con Kelly Murkey y tiene dos hijos.

Fueron pocas las actuaciones de Benjamin, solo se conoce que interpretó la voz de Tin Boy en The Oz Kids en el año de 1996.

Acutualmente trabaja en Universal Studios Hollywood como Director de Operaciones del parque. No cuenta con redes sociales y poco se sabe de él.

Benjamin Salisbury tiene 39 años de edad.

Grace Sheffield- Madeline Zima

Madeline Zima actualmente tiene un extensa carrera dentro de la actuación. Hace unos años dijo en una entrevista que no fue nada divertido actuar en La Niñera.

"Me trataron más como un accesorio que como un ser humano". Posteriormente minimizó sus dichos en una entrevista en la cadena de televisión KTLA 5 de California.

En 2007, Zima hizo el papel de Mia Cross, en la serie de televisión Californication.

En 2019 se anunció que Zima protagonizaría la serie de podcasts con guión, The Blondes , en la que también aparecería su hermana Yvonne Zima. Son pocoas los post que la chica hace sobre su vida en las redes sociales. Poco se sabe sobre su vida privada.

Madeline Zima tiene 35 años de edad.

C.C. Babcoc - Lauren Lane

Odiada y querida por otros por su papel de C.C.Babcoc, esta maravillosa actriz prestó su voz en el año de 1996 prestó su voz para la serie de animación "Duckman: Private Dick/Family Man" - en el episodio They Craved Duckman's Brain!. Actualmente se dedica a ser teatro, lo último que supimos de ella fue el post que hizo cuando se reunió con los actores de La Niñera.

Actualmente tiene 59 años de edad.

Niles, el mayordomo -Daniel Davis

Creo que los que son fans de La Niñera jamás sacarán de su mente al mayordomo Niles, pero que fue de este gran actor.

Daniels Davis es un maravilloso actor y estuvo nominado como mejor actor en los premios Tony por su rol en la obra de teatro Wrong Mountain.

Además protagonizó la obra musical La Cage Aux Folles con Gary Beach desde noviembre del 2004 a marzo del 2005. En el 2008, Davis apareció en la serie de televisión Ugly Betty. Lo último que supimos de él fue su participación enla serie The Fran Drescher Show.

Actualmente tiene 74 años de edad.

Sylvia Fine -Renée Taylor

Como no recordar a Sylvia la mamá de de Fran Fine, esta maravillosa comediante actualmente sigue realizando personajes en la televisión, su última aparición fue en la película Cómo ser un Latin Lover.

Renée Taylor tiene un hijo y está casada con el actor Joseph Bologna.

Renée Taylor tiene 87 años de edad.

Te invitamos a ver el primer capitulo de La Niñera