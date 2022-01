Así lucen hoy los cinco hijos de Flor Silvestre, célebre actriz de la época de oro del cine mexicano

En vida fue llamada "La voz que acaricia" o "La sentimental", considerada la "Reina de la canción mexicana". Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, fue una reconocida actriz de la época de oro del cine mexicana, así como una de las grandes intérpretes de la música ranchera. Matriarca de la Dinastía Aguilar, dejó a sus descendientes un respetado legado.

Su inigualable talento deleitó a su fiel público a través de su extenso repertorio y las decenas de películas que protagonizó; con su belleza y simpatía conquistó muchos corazones, sin embargo, tres afortunados hombres tuvieron el privilegio de tenerla como esposa.

El primer matrimonio de Flor Silvestre fue con Andrés Nieto; fruto de este amor tuvo a su hija Dalia Inés Nieto Jiménez. Al parecer el difícil carácter de su cónyuge y su adicción al juego, llevaron su relación al fracaso.

La primogénita de Guillermina Jiménez Chabolla, siguió los pasos de su mamá en la actuación y en la música, además, se desempeñó como bailarina profesional y escritora; antes de iniciar con su carrera artística, Dalia Inés fue maestra y traductora de inglés.

El segundo matrimonio de Flor Silvestre fue con el conductor Francisco Rubiales, quien fuera conocido como Paco Malgesto, pionero de la televisión mexicana; también fue un reconocido locutor y cronista taurino. De esta relación, la artista nacida en 1930 en Salamanca, Guanajuato, tuvo a sus hijos Francisco y Marcela Rubiales.

Francisco Rubiales tienen una carrera en el doblaje, subtitulaje y edición de video; a comparación de sus otros hermanos, mantiene un perfil alejado de los reflectores. Por su parte Marcela Rubiales, también siguió los pasos artísticos de su mamá. Por varios años fue cantante, así como actriz de cine, teatro y televisión en los años 80's y 90's.

Francisco Rubiales junto a su sobrina Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que Marcela Rubiales Jiménez, fue apodada "La rubia sexy de la canción ranchera", en su época de intérprete; también trabajó como conductora de televisión.

Marcela Rubiales ofreció unas emotivas palabras en el primer aniversario luctuoso de su mamá.

El tercer matrimonio de Flor Silvestre fue con el cantante Antonio Aguilar, "El Charro de México. Así como su esposa, fue un destacado actor de los años gloriosos del cine mexicano; tuvieron a sus hijos Antonio Jr. (progenitor de la cantante Majo Aguilar), y Pepe Aguilar (padre de los también intérpretes Leonardo y Ángela Aguilar).

Ambos continúan con el legado musical de sus famosos padres; cabe resaltar que Pepe Aguilar es el hijo más conocido de la "Reina de la canción mexicana".

Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz Álvarez-Alcalá y su hermano Antonio Jr.

Los hijos de Flor Silvestre, a excepción de Dalia Inés Nieto Jiménez, se reunieron hace unas semanas en el Rancho El Soyate, ubicado en el poblado Tayahua, estado de Zacatecas, México, para conmemorar el primer aniversario luctuoso de la bella mujer quien les dio la vida.

Al pie de su tumba ubicada en lo alto del Cerro San Cayetano, dentro de El Soyate, se ofició una misa para pedir por su eterno descanso. Al término, Marcela Rubiales manifestó que al morir su madre, el amor en ella creció, convirtiéndose en algo "grandísimo" y se volcó en el amor hacia sus hermanos.

Un orgullo ser su hija, todavía no puedo escuchar su música, he tratado de oírla y no puedo, pero, soy feliz y orgullosa por haber sido su hija.