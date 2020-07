Así lucen los actores de Anne with an E, la exitosa serie de Netflix, en la vida real

Anne with an E se ha convertido en una de las series favoritas del momento de Netflix, su increíble historia, paisajes y personajes han logrado cautivar a miles de personas, que actualmente se unen en una petición para pedir a Netflix y CBC la renovación de la cuarta temporada, luego de que en noviembre de 2019 anunciaran su cancelación sin explicar motivos.

Los fanáticos de Anne with an E quedaron encantados con la serie que, a pesar de que aún no se confirme su renovación, siguen compartiendo su experiencia con la serie con la que pudieron compartir con amigos y familiares, por ser una producción para todas las edades; las actuaciones del elenco de la serie basada en los libros "Ana la de Tejas Verdes" logró una total aceptación por los seguidores. ¿Quieres conocer cómo lucen en la vida real? Aquí te lo mostramos.

Anne Shirley-Cuthbert

Amybeth McNulty es Anne Shirley-Cuthbert | CBC/ Instagram

La actriz principal (Anne Shirley-Cuthbert) es Amybeth McNulty, una actriz de origen irlando-canadiense, de apenas 18 años de edad. Desde 2017 interpreta el papel de Anne, lo cual la ha llevado a la fama, pues actualmente acumula casi millones de seguidores en Instagram, a quienes constantemente consiente con fotografías de su vida personal y laboral.

En 2018, la joven ofreció una entrevista a Irishtimes y reveló cómo se siente el éxito que ha tenido la serie, en donde fue elegida como el papel principal entre más de 1800 jóvenes que hicieron el casting. "Es salvaje. Soy demasiado joven para manejarlo, pero me mantengo humilde desde que comenzó todo. No lo esperaba a tan temprana edad", dijo.

McNulty también ha actuado en las series de RTÉ One Clean Break y Agatha Raisin2 y en la serie de BBC The Sparticle Mystery. Además, actuó en la película Morgan donde obtuvo el papel principa a la edad de 10 años. Además, participó en la película Maternal dirigida por la actriz Megan Follows (quien también interpretó a Anne Shirley en la adaptación de 1985 de Ana de las Tejas Verdes) como Charlie McLeod. Actualmente esta película se encuentra en un proceso de posproducción.

Te puede interesar: Amybeth McNulty da detalles de como fue elegida para interpretar Anne with an E: "tuve que hablar con árboles y flores"

Marilla Cuthbert

Geraldine James es Marilla Cuthbert | CBC / Instagram

Geraldine James interpreta a la querida Marilla Cuthbert. Es una primera actriz inglesa nacida en Maidenhead, condado de Berkshire, en Reino Unido el 6 de julio de 1950. Este año cumplió 70 años de edad y recibió la visita de Amybeth McNulty a pesar de la pandemia de Covid-19.

Después de graduarse del Drama Centre London en 1973, comenzó su carrera en el teatro. Debutó en el cine en la película "The Dumb Waiter" (1979) como Sally. Interpretó a Mrs Hudson, la casera del más famoso detective del Reino Unido en "Sherlock Holmes" (2009) y "Sherlock Holmes: A game of Shadows" (2011). Además interpretó a Mary of Teck en la película Dowton Abbey (2019).

Desde 2017, Geraldine James interpreta a Marilla Cuthbert, hermana de Matthew Cuthbert con el que vive en la granja "Green Gables", y en conjunto adoptan a Anne Shirley, la pequeña niña huérfana que se gana su cariño.

Matthew Cuthbert

R. H. Thomson es Matthew Cuthbert | CBC / Instagram

R. H. Thomson es el actor que interpreta a Matthew Cuthbert. Nació el 24 de septiembre de 1947 en Rickmond Hill, Ontario, Canadá. Actualmente tiene 72 años. Es un actor de televisión, cine y teatro. Su propia obra The Lost Boys se presentó en la Great Canadian Theatre Company en marzo de 2000 y en el Canadian Stage en febrero de 2002. También ha presentado programas para CBC Radio y CBC Television. Thomson está casado y tiene dos hijos, Macintosh y Andrew. Desde 2017 interpreta a Matthew Cuthbert, hermano de Marilla Cuthbert con quien adopta a Anne Shirley.

Gilbert Blythe

Lucas Jade Zumann, actor que da vida a Gilbert Blythe, nació el 12 de diciembre de 2000, actualmente tiene 19 años, en Chicago, Estados Unidos. Además de su papel como Gilbert Blythe en Anne with an E. Interpretó a Milo en la película de terror Sinister 2, Jamie Fields en la película de comedia y drama independiente 20th Century Women. Fue descubierto por un agente de talento cuándo audicionaba para una búsqueda de talento del Disney en Chicago en Paskal Rudnicke fundición. Participó en la producción del Oliver musical! Hizo un cameo la serie de Netflix Sense8. Lucas tiene pasión por la aviación y recientemente obtuvo el certificado como Piloto Privado.

Diana Berry

Dalila Bela es Diana Berry | CBC / Instagram

Dalila Bela interpreta a Diana Berry, la mejor amiga de Anne Shirley-Cuthbert. Nació el de octubre de 2001 en Montreal, Quebec, Canadá. Actualmente tiene 18 años. Dalila es una actriz conocida por su papel de Agente Olive en la serie Odd Squad de PBS Kids, en las películas de Diary of a Wimpy Kid. Dalila es de ascendencia inglesa, francesa, brasileña, panameña y española. Su padre es de Panamá y su madre de Brasil. Tiene dos hermanos menores con los que vive en Vancouver. Dalila causó revuelo en las redes sociales al asumirse públicamente como pansexual "Gracias! Aunque en realidad soy pansexual, pero aún así, gracias!!", escribió en su cuenta de Instagram.

Rachel Lynde

Corinne Koslo es Rachel Lynde | CBC / Instagram

Corinne Koslo interpreta a Rachel Lynde, vecina de los hermanos Cuthbert. Corrine es una actriz canadiense nacida en 1958. Principalmente una actriz de teatro asociada con el Festival Shaw, también ha obtenido papeles secundarios y de voz en cine y televisión. En televisión, es mejor conocida por su papel de Rachel Lynde en la versión 2007 de Anne with an E. ha expresado personajes en las series animadas Beverly Hills Teens , Babar y The New Adventures of Madeline.

Jerry Baynard

Aymeric Jett Montaz es Jerry Baynard | CBC / Instagram

Aymeric Jett Montaz da vida a Jerry Baynard, quien ayuda a Matther Cuthbert en la labores de la granja "Green Gables" y quien tiene un interés romántico con Diana Berry. Aymeric Jett Montaz nació el 24 de octubre de 2004 en Montreal, Canadá. Actualmente tiene 15 años. Participó en papeles como invitado en algunas series de televisión y en comerciales, antes de obtener el papel de Jerry Baynard en la aclamada serie de Netflix Anne with an E.

Sebastian "Bash" Lacroix

Dalmar Abuzeid es Sebastian "Bash" Lacroix | CBC / Instagram

Dalmar Abuzeid interpreta a Sebastian "Bash" Lacroix, el amigo y colega de Gilbert Blythe, su personaje es discriminado por su color de piel, siendo el primer personaje negro desde el inicio de la franquicia. Nació el 23 de octubre de 1990 en Toronto, Canadá. Actualmente tiene 29 años. Es un actor canadiense conocido por sus papeles en Degrassi: The Next Generation y Anne con una E. Ganó el Canadian Screen Award a la Mejor Interpretación de Invitados en una Serie de Drama en el 8 ° Canadian Screen Awards en 2020.

Cole Mackenzie

Cory Grüter-Andrew es Cole Mackenzie | CBC / Istagram

El actor que interpreta al personaje Cole Mackenzie en la serie Anne with an E se llama Cory Grüter-Andrew, quien nació el 1 de septiembre de 2001 en Canadá, actualmente tiene 18 años de edad y es conocido también por su participación en la serie The 100. Hizo su primer casting para la serie Fargo, donde obtuvo el papel de Wes en el décimo episodio de la segunda temporada. Luego de su participación en la serie consiguió un papel en la película My sweet Audrina. Cory reveló en una entrevista que no sabía que el personaje era homosexual: "En la descripción del persona, decía que era un personaje LGBT+. No sabía si era transexual, si era bisexual... Estaba un poco averiguando quién era Cole mientras obtenía más guiones."

Minnie May Barry

Ryan Kiera Armstrong es Minnie May Barry | CBC / Instagram

Ryan Kiera Armstrong interpreta a Minnie May Barry, la hermana menor de Diana Barry. Nació el 10 de marzo de 2010 en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente tiene 10 años. Además de ser conocida por su papel en la serie de Netflix Anne with an E, también obtuvo un papel en la secuela de terror "It: Chapter Two" (2019), basada en la novela de Stephen King. Desde 2015 comenzó a publicar videos en su canal de YouTube.

Mr. Phillips

Stephen Tracey es Mr. Phillips | CBC / Instagram

Stephen Tracey, es actor, escritor, fotógrafo y modelo profesional, que le dio vida al personaje de Mr. Phillips en la serie Anne With an E. Nació el 4 de marzo de 1992 en Alberta, Canadá. Actualmente tiene 28 años. Stephen pasó la mayor parte de su infancia en la granja de su familia, donde creó un amor por los animales, en específico los caballos. Tiene dos hermanas, Sinead y Sam.

Ruby Gillis

Kyla Matthews es Ruby Gillis | CBC / Instagram

Kyla Matthews interpreta a Ruby Gillis. Nació el 23 de septiembre de 2004 en Canadá. Actualmente tiene 15 años. En 2016, fue una estrella invitada en la serie de FOX llamada Wayward Pines. Además actuó en una producción caritativa de Project Limelight en apoyo de las consecuencias del fallecimiento de Cory Monteith. Kyla Matthew tiene un papel recurrente en la serie Anne with an E, donde interpreta a una niña romántica enamorada de Glbert Blythe.

Josie Pye

Miranda McKeon es Josie Pye | CBC / Instagram

Miranda McKeon da vida a Josie Pye en la serie Anne with an E. Miranda nació e 22 de enero de 2002 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Actualmente tiene 18 años de edad. Actuó con el programa de capacitación para asolescentes de Class Act NY en 2015. Apareció en la película de comedia-drama de 2016 titulada Little Boxes. En mayo de 2017 fue reseñada en la revista Vanity Fair por su trabajo en Anne with an E. En la serie, da vida a Josie Pye, quien tiene un momento donde es víctima de abuso, por lo que Anne Shirley sale a defenderla con un artículo en el periódico "¿Qué es justo?"

Tillie Boulter

Glenna Walters es Tillie Boulter | CBC / Instagram

Glenna Walters interpreta a Tillie Boulter, una compañera de Anne en la escuela de Avonlea. Glenna nació el 8 de agosto de 2001 en Toronto, Canadá. Actualmente tiene 18 años de edad. Debutó en el papel de Anne with an E durante la emisión original de la serie en CBC en marzo de 2017. Además, en el mismo año fue una estreñña invitada en un episodio de la serie dramática canadiense The Detail, donde interpretó al personaje de Soj Reyez.

Jane Andrews

Lia Pappas-Kemps es Jane Andrews | Netflix / Instagram

Lia Pappas-Kemps interpreta a Jane Andrews, una compañera de Anne de la escuela y hermana menor de Billy Andrews. Lia nació el 16 de marzo de 2004 en Canadá. Actualmente tiene 16 años de edad. Hizo su debut como actriz en el cortometraje de 2014 titulado The Deceased. Lia saltó a la fama por su interpretación en la serie Anne with an E desde 2017, donde acumuló una base de seguidores significativa.

Billy Andrews

Christian Martyn es Billy Andrews | Netflix / Instagram

Christian Martyn interpreta a Billy Andrews, un personaje que se la pasa molestando a todos los estudiantes de Avonlea en especial a Anne Shirley. Christian nació el 23 de febrero de 2000 en Canadá. Actualmente tiene 20 años de edad. Es un actor canadiense que ha tenido papeles en películas como Snowmen y Home Alone: The Holiday Heist. Más tarde actuó en la serie Anne with an E de Netflix y Northern Rescue de CBC.

Ka'kwet

Kiawenti: io Tarbell es Ka'kwet | Netflix / YouTube

Kiawenti: io Tarbell interpreta a Ka'kwet, quien aparece como "un alma gemela" del personaje principal de Anne with an E. Es una joven Mohawk de la comunidad Akwesasne. Ella es una cantante talentosa, compositora y artista consumada, que adora especialmente la pintura. También disfruta practicar deportes como el softbol, el voleibol y el ping-pong. Obtuvo el personaje compitiendo con 235 niñas. Actualmente, Kiawenti: io está filmando la película BEANS, en el papel principal.

