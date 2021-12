Así lucía Adriana Fonseca apenas a sus XV años de edad

Adriana Fonseca de 42 años de edad vuelve acaparar la atención en el mundo del espectáculo, pues subió una foto de como se miraba cuando tenía apenas 15 años de edad, pues desde muy joven era amante de posar para la cámara a la cual le fascina posar de manera muy coqueta.

"Un recuerdo de cuando tenia quince años. Les cuento: desde esta época me maquillaba sola (como hice enojar a mi papito) pintaba el cabello y sabía lo que quería de la vida bueno ahora con los años se pone mejor, ya se lo que NO quiero y eso es poder, ese vestido me lo hizo mi madre y creo que sigo pesando lo mismo desde esos ayeres. P.D. Esta pic es de el reencuentro de las azucenas de Mayo, no mis 15 años; luego les subo memoria de ese evento chic@s", escribe la famosa.

Otra de las cosas por las que Adriana Fonseca es ovacionada es porque ella elige su propio maquillaje y es que solo ella toca su bello rostro, además le fascina experimentar con todo lo relacionado con la belleza, por lo que de vez en cuando da algunos tips de como se deben combinar ciertos colores como sombras o delineados.

Como era de esperarse los fans de la actriz mexicana le dijeron que se mira muy bien a los 15 años de edad, pues la artista no ha cambiado en nada, además se nota que le gustaba lo mejor de la moda, pues como lo dice en la publicación desde muy temprana edad sabía lo que quería.

"Siempre Hermosa Dios te Bendiga Bonita gracias por alegrarnos la vida con tu Exquisita Belleza y un Enorme talento en la TV", "Que hermosa adriana besos que lindo recuerdo", "Te ves guapísima como siempre eres reina desde siempre @adrianafonsecaoficial", escriben los fans.

Una mujer con mucho trabajo

Para quienes no lo saben Adriana Fonseca es una mujer con mucho trabajo no solo en México, también en Estados Unidos donde ha realizado varios proyectos, algunos de ellos han sido obras de teatro y reality show, pero el más reciente fue en Mi Fortuna Es Amarte.

