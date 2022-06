Así lucía Alfredo Adame cuando era uno de los conductores del programa "Hoy"

El actor y conductor de televisión Alfredo Adame, de 64 años de edad y originario de Guadalajara, estado de Jalisco, México, es una de las personalidades más controvertidas de la televisión en nuestro país. Anteriormente, ha protagonizado enfrentamientos con Carlos Trejo, "El cazafantasmas", y hasta con Laura Bozzo. Otra de sus grandes polémicas, fue la pelea callejera que tuvo con una pareja en una zona del Periférico en la CDMX.

Hace ya varios años, Alfredo Adame fue pionero de "Hoy", uno de los programas estelares de Televisa, show matutino donde también tuvo algunas controversias, como aquella ocasión cuando le dijo, "¡quítate, perra!", a su compañera Andrea Legarreta.

Alfredo Adame fue conductor de "Hoy" de 1998 al 2002, siendo uno de los presentadores estelares de este programa. Cabe mencionar que cuando el matutino comenzó sus transmisiones, en agosto de 1998, bajo la producción de Alexis Núñez, el actor tenía 40 años de edad.

"Fue una gran experiencia, una aventura increíble, la que arrancamos aquel día, para mí, la aventura más grande de la vida, este programa, fue una cosa impresionante", manifestó Alfredo Adame en una pasada visita al foro de "Hoy".

'Hoy' es un programa que entró con el pie derecho, con una estrella impresionante, fue un cambio radical para la televisión mexicana, entramos con un punch, con un elenco enorme.

Junto con Alfredo Adame, también fueron pioneros del programa Andrea Legarreta, Talina Fernández, Angélica Vale, Martha Carrillo, Sofía Villalobos, Toño de Valdés, Anselmo Alonso, Carlos Eduardo Rico, Horacio Villalobos y Capi Albores.

Por otra parte, entre los proyectos más recientes de Alfredo Adame, fue haber participado en el reality show "Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!", de TV Azteca, donde fue el ganador. En una entrevista para Reforma, aseguró que no volverá a pelearse con nadie.

"No cambié, regresé a mi esencia, yo siempre he tenido valores y principios, yo no peleaba, luego hace tres años vino el divorció y me enganché, después corregí. Pero no cambié, ahora seguiré sin engancharme, me dedicaré a otras cosas más importantes que estarles dando pantalla a toda esta bola de mediocres, ya no voy a responder, ya me cansé de darles de tragar".