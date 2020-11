Así lucía Billie Eilish antes de ser la gran estrella musical, que es hoy en día

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, conocida por millones de personas alrededor del mundo como Billie Eilish, nació y creció en una familia de artistas: su mamá Maggie Baird es actriz, su padre Patrick O'Connell músico y su hermano Finneas O'Connell productor musical, con quien comenzó a crear música en su cuarto. Hoy en día Billie es una de las cantautoras más aclamadas de esta generación, además de haberse convertido en toda una influencer con millones de seguidores en sus diversas redes sociales.

En YouTube podemos encontrar varios videos de Billie Eilish, antes de convertirse en la gran estrella musical que es en la actualidad. Durante su infancia recibió educación en el hogar y a los ocho años se unió al Coro Infantil de Los Ángeles, donde aprendió canto y técnica musical; al mismo tiempo empezó a tocar el piano y el ukelele. A los 11 años de edad Billie ya componía y cantaba sus propias canciones, siguiendo los pasos de su hermano mayor Finneas O'Connell.

La canción "Ocean eyes" marcó el debut oficial de Billie Eilish como cantante. Esta canción compuesta por su hermano Finneas O'Connell, la grabó en 2015 como parte de un proyecto de sus estudios de baile y canto, sin llegar a imaginarse que se volvería todo un fenómeno viral alrededor del mundo. El tema surgió a petición de uno de sus profesores de baile, quien le había pedido hacer una coreografía con música original. Su hermano le prestó la canción que inicialmente había compuesto para su banda, pero le propuso a Billie que ella misma la interpretara.

Tras grabar Billie Eilish la canción "Ocean eyes (ojos de océano), fue subida a la plataforma SoundCloud con un enlace de descarga gratuito. Hillydilly, un sitio web de descubrimiento de música, encontró la canción, la publicó y se hizo viral. Ante el éxito obtenido, Billie creó su canal de YouTube donde publicó un videoclip y la coreografía que ella había creado para esta canción. Su gran oportunidad llegó con tan solo 15 años de edad, cuando firmó con la casa disquera Interscope Records y de inmediato, la canción fue lanzada de manera oficial el 18 de noviembre de 2016.

En aquel entonces en una entrevista para Teen Vogue, se le preguntó a Billie Eilish cómo surgió "Ocean eyes", ella contó:

Además de cantar, también soy bailarina, lo he estado haciendo desde que tenía ocho años; el año pasado, uno de mis maestros me preguntó si yo o mi hermano escribiríamos una canción para bailar, y pensé: 'sí, eso es algo genial', entonces, mi hermano me regaló la canción que él había escrito originalmente para su banda.

Billie Eilish hizo historia en los Premios Grammy 2020

Con el éxito obtenido con su debut musical, Billie lanzó una segunda canción en febrero de 2017, "Bellyache". Un mes después lanzó "Bored" como parte de la banda sonora de la serie "Por trece razones" de Netflix y posteriormente "Watch" y "Copycat". Todas estas canciones fueron recopilados en el EP "Don't smile at me".

Billie Eilish alcanzó un colosal éxito mundial con su primer álbum de estudio "When we all fall asleep, where do we go?". Todas las canciones las compuso ella misma, mientras que la producción corría a cargo de su hermano Finneas O'Connell. En la pasada entrega de los Premios Grammy 2020, Billie se convirtió en la ganadora absoluta. En la pasada de ceremonia de los galardones más importantes de la industria musical ganó los premios de álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo, siendo la primera artista femenina de la historia de los Grammy en ganar las cuatro categorías principales en la misma noche. Es además la artista más joven en la historia en ganar las categorías de álbum y grabación del año, con 18 años de edad.

Con un total de 7 galardones, "When we all fall asleep, where do we go? es el álbum femenino más premiado en la historia de los Grammys, empatando a "21" de Adele. "Esto es realmente un gran problema y no tengo idea de qué decir, simplemente hacemos música juntos en una habitación, todavía lo hacemos, esto es para todos los niños que están haciendo música en su habitación hoy, vas a conseguir uno de estos", expresó la cantautora al recibir uno de estos premios a fines de enero pasado.