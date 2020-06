Así lucía César Costa en su juventud

César Costa es considerado uno de los galanes del cine y la televisión que dio México en al en la década de los 60, actualmente cuanta con 78 años de edad y sigue vigente en el mundo del espectáculo, pero muchos de sus fans siguen recordando lo guapo que era en su juventud y aquí te diremos como lucía la también estrella del rock and roll.

Sus inicios fueron en la banda rock llamada Las Camisas Negras, causando tremendo alboroto en los 60,s debido a sus canciones las cuales ponían a bailar en todos en esa época.

Juventud Rebelde fue su primer película y lo catapultaron como todo un ídolo juvenil, ya que sus fans pudieron apreciar un poco más de su personalidad cuando esté grababa, además notaron que tenía tremendo talento para actuar por lo que las ofertas de trabajo le llovieron de inmediato.

"Qué guapo era César Costa", "A quién no pueden enamorar esos ojazos", "En la juventud se impone vi la película no se porque ya no la ponen."Mi novio César Costa que bonito vestía es guapo y lo sigue siendo", escriben los internautas al recordarlo de joven.

Papá Soltero

Recordemos que uno de los mejores papeles de César Costa en su madurez fue en la serie de televisión Papá Soltero, la cual tuvo tanto éxito que llegó a convertirse en película debido a la gran popularidad que tuvo durante sus 8 temporadas.

Dicha trama se enfocaba en el histrión quien era un padre soltero que tenía que encaminar a sus tres hijos por el buen camino, dentro del proyecto hubo varios famosos que estuvieron como invitados como Beatriz Aguirre, Silvia Derbez y Coco Levy entre otros.

Actualmente César Costa se alejó del mundo de la farándula debido al coronavirus, pero su último proyecto fue a lado de sus colegas Angélica María, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez

en Juntos por última vez en 2018 donde realizaron una gran gira por toda la Republica Mexicana.

En redes sociales se le ha visto un poco activo donde sigue manteniéndose en contacto con sus fans y para muchos el artista sigue igual de guapo, ya que aseguran que los años no han pasado sobre el comparado con otros artistas que recurrieron al bisturí para verse mucho más jóvenes.

"Te amo Papá Soltero siempre sigo viendo los capítulos en YouTube actualmente @cesarcostaof", le escribió un internauta que lo recuerda con mucho cariño.

Te puede interesar

Enrique Guzmán hace broma racista a Kalimba y lo critican

Angélica María teme al COVID-19: ¡Tengo 75 años y me les voy!