Así lucía Emily Ratajkowski cuando era una bebé

La modelo estadounidense Emily Ratajkowski disfruta una de las mejores etapa de su vida: ¡su primer embarazo, fruto de su matrimonio con el actor y productor Sebastian Bear-McClard. En sus redes sociales la también actriz expresó su sentir al respecto: "me siento demasiado humilde como para tener falsas nociones de control".

Estoy completa e innegablemente indefensa en todo lo que rodea a mi embarazo: cómo cambiará mi cuerpo, cómo será mi hijo, pero sorprendentemente me da igual. En lugar de sentir miedo, tengo una nueva sensación de paz. Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mí, estoy llena de asombro.

Aunque Emily Ratajkowski no quiere darle mucha importancia a si su bebé será niño o niña, recientemente en las stories de su cuenta en Instagram, compartió una fotografía suya de cuando era una bebé y al ver esta adorable imagen, muchos de sus seguidores han manifestado que así podría lucir su bebé al poco tiempo de nacer.

"Baby emrata", expresó Emily Ratajkowski en la foto que compartió con sus más de 27 millones de seguidores en Instagram.

¿Así lucirá el bebé de Emily Ratajkowski? Foto: Instagram @emrata

La profunda reflexión de Emily Ratajkowski sobre su embarazo

Emily Ratajkowski anunció su primer embarazo con un ensayo personal publicado en el portal Vogue; dicho ensayo explora cuestiones sobre el género y la identidad de su bebé. "Soñé contigo por primera vez la otra noche, te estamos esperando, preguntándonos quién serás", expresó la modelo. la esposa de Sebastian Bear-McClard contó el por qué no quiere revelar el sexo de su bebé. "Cuando mi esposo y yo les decimos a mis amigas que estoy embarazada, su primera pregunta después de 'felicitaciones', es casi siempre: '¿sabes lo que quieres?'. Nos gusta responder que no sabremos el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y que entonces nos lo harán saber".

"Todos se ríen de esto, sin embargo, hay una verdad en nuestra línea, una que insinúa posibilidades que son mucho más complejas que los genitales con los que pueda nacer nuestro hijo: la verdad de que, en última instancia, no tenemos idea de quién, en lugar de qué, está creciendo dentro de mi vientre". Asimismo Emily Ratajkowski se pregunta: "¿quién será esta persona? ¿De qué tipo de persona nos convertiremos en padres? ¿Cómo cambiarán nuestras vidas y quiénes somos? Este es un concepto maravilloso y aterrador, uno que nos deja indefensos y humillados".

Me gusta la idea de imponer a mi hijo la menor cantidad posible de estereotipos de género. Pero no importa cuán progresista pueda esperar ser, entiendo el deseo de conocer el género de nuestro feto; se siente como la primera oportunidad real de vislumbrar quiénes podrían ser. A medida que mi cuerpo cambia de maneras extrañas y desconocidas, es reconfortante obtener cualquier información que pueda hacer que lo que viene se sienta más real.

La modelo, empresaria y actriz manifestó que no culpa necesariamente a nadie por estas generalizaciones, "muchas de nuestras experiencias de vida tienen un género, y sería deshonesto tratar de negar la realidad de muchas de ellas, pero no me gusta que impongamos preconceptos basados en el género a las personas, y mucho menos a los bebés. Quiero ser una madre que permita que mi hijo se muestre ante mí. Y, sin embargo, me doy cuenta de que si bien espero que mi hijo pueda determinar su propio lugar en el mundo, se enfrentará, pase lo que pase, a las innegables limitaciones y construcciones del género antes de que pueda hablar o, diablos, incluso nacer".