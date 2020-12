Así lucía Emma Stone en sus primeros papeles, antes de ganar el Oscar

Con 32 años, Emma Stone es una actriz de Hollywood aún muy joven, pero con una larga trayectoria por detrás, y una aún mejor por delante.

Su larga lista de películas incluye a algunas que obtuvieron los elogios de las críticas y una buena recaudación taquillera.

Bajo su brazo se encuentra el premio Oscar por la mejor actriz en la película de 2016, ‘La la land’, que dejó boquiabiertos a todos los fanáticos del cine con su gran actuación y su habilidad vocal.

Pero como todo artista, Emma Stone tuvo sus inicios en alguna parte, soñando con convertirse en la multi galardonada y respetada actriz que es ahora.

En esta ocasión, recordamos a Emma Stone en algunos de sus primeros papeles, en la pantalla grande, haciendo notar que, aunque sus habilidades han mejorado y se le ve mucho más madura y segura de sí misma, todavía mantiene su joven aspecto y la belleza que la ha caracterizado.

Su primera aparición como actriz fue en una serie que tan solo llegó a su episodio piloto en 2004. Con tan solo 16 años, Emma Stone tomó uno de los roles principales de ‘The New Patridge Family’, que, a pesar del enorme talento de la actriz para actuar y cantar, que demostró en el reality show previo para conseguir su lugar, la serie no pasó más allá del primer episodio.

A partir de ahí, los siguientes roles para Emma Stone fueron algunas participaciones en algunos episodios de diferentes series en televisión, en las que se incluyen ‘Malcolm el de en medio’ y ‘Zack y Cody, gemelos en acción’.

No fue hasta algunos años después que para Emma Stone llegaría la oportunidad de convertirse en una de las grandes promesas de Hollywood, al tener un rol secundario en ‘Superbad’.

‘Superbad’ fue una película de comedia que en 2007 lanzó al estrellato a un entonces muy joven Emma Stone. A sus 19 años, con su cabellera pelirroja y su enorme sonrisa, la actriz cautivó a la audiencia en las salas de cine en su papel junto a otros actualmente reconocidos actores Michael Cera y Jonah Hill.

Los primeros papeles de Emma Stone (izquierda) mucho antes de ganar el Oscar en 2017 (derecha)

Después, para Emma Stone vendrían otros éxitos taquilleros como ‘Zombieland’ y ‘Easy A’, que son algunas de las películas en las que la actriz apareció en sus primeros años, y que hasta hoy siguen siendo muy queridas por el público.

Actualmente, luego de ganar el Oscar, Emma Stone continúa trabajando arduamente, pues se encuentra en la espera del estreno de ‘Cruella’, donde encarna el icónico personaje de Cruella de Vil de Disney.

Además, estará protagonizando la serie de humor ‘The Curse’, donde compartirá créditos con el actor Nathan Fielder.

También los rumores indican que veremos nuevamente a Emma Watson retomando uno de sus papeles más importantes, del de Gwen Stacy en la saga de Spider-Man, esto si los rumores de un crossover entre las diferentes versiones del súper héroe se confirman como reales para el 2021.