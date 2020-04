Así lucía Erika Buenfil, la reina de TikTok en su juventud

Erika Buenfil es una de las actrices más reconocidas en la televisión mexicana; su carisma, talento artístico y su belleza han conquistado a miles de personas. A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 30 telenovelas, en 14 programas de televisión, en ocho producciones cinematográficas, en más de 15 obras de teatro y en los inicios de su carrera grabó tres discos: "Se busca un corazón" (1986), "Soy mujer" (1988) y "Cerca de ti" (1990).

Desde pequeña Erika Buenfil se ha caracterizado por tener simpatía, gracias, belleza y claro, talento actoral. Recientemente participó en la telenovela "Te doy la vida", donde interpretó a Andrea Espinoza de Villaseñor.

Teresa de Jesús Buenfil López, nombre real de Erika Buenfil, nació el 23 de noviembre de 1963 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A inicios de los 70 ella fue con su hermana a un casting para un programa de niños, en la que finalmente quedó seleccionada. "Cinelandia", "Festivaleando" y "La hora de la merienda con Teresita", no fue más que los primeros pasos de aquella estrella naciente que estaba a punto de triunfar por lo grande.

Su primera oportunidad como actriz la obtuvo en la telenovela "Acompáñame" (1977), bajo las órdenes de la productora Irene Sabido, siguiendo con pequeños papeles en "El amor llegó más tarde", "La llamada de tu amor" y "Añoranza" en 1979. Un año después participó en "Lágrimas negras" y en manos de Ernesto Alonso hizo "Conflictos de un médico", con su compañera y amiga Victoria Ruffo, hasta que el mismo productor le ofreció su primer papel estelar en una telenovela, "Aprendiendo a amar" (1980) interpretando a la antagonista juvenil.

Hoy en día los millennials conocen el nombre de Erika Buenfil; gracias a los videos que comenzó a publicar en TikTok, la actriz causó gran sensación entre las nuevas generaciones, quienes la han bautizado como "La reina de TikTok".

Estoy llegando a otro público, que es lo más importante en este caso, estoy acercándome a generaciones que tal vez saben quién soy pero no conocen mi trabajo y ese no es mi trabajo, verdad.

"Pero me están conociendo y van a decir '¿quién es?', claro que tengo muchos fans y seguidores por mi carrera, había que actualizarse de alguna manera y sin querer sucedió...que no te pena el qué dirán, perderle el miedo al jugar, no importa la edad, es una manera de escapar de tanta cosa que escuchamos", comentó Erika Buenfil anteriormente en una entrevista con Las Estrellas, sobre el éxito que ha obtenido en la red social TikTok.

