Así lucía Ester Expósito en su debut actor en la aclamada serie Vis a Vis

Ester Expósito es uno de los rostros más bellos de la televisión española, así como una de las jóvenes actrices del momento. Tras su participación en la serie original de Netflix España "Élite", no solo logró demostrar su potencial actoral, sino que también puede ser toda una influencer para las nuevas generaciones.

Originaria de Madrid, España, a sus 16 años de edad Ester Expósito realizó cursos de interpretación en su comunidad de origen. Su debut actoral se dio en el 2016 en la aclamada y exitosa serie de Antena 3 "Vis a Vis", donde interpretó a una de las hijas de Fernando (la menor), quien se enamoró y contrajo matrimonio con "Soledad" (interpretada por la carismática actriz María Isabel Díaz Lago), una de las presas de Cruz del Sur.

En ese mismo año Ester Expósito participó en "Centro médico", una serie española de televisión de drama médico, producida por Televisión Española en colaboración con Zebra Producciones. En este proyecto tuvo el papel de Rosa Martín.

El primer papel recurrente que Ester Expósito tuvo en una serie de televisión, tras su debut actoral en "Vis a Vis", fue en "Estoy vivo" de TVE, donde interpretó a Ruth en la primera temporada de la serie, emitida en 2017.

Ester Expósito se despidió de Carla Rosón Caleruega

La fama internacional llegaría para Ester Expósito en el 2018, al conseguir el personaje de Carla Rosón Caleruega en la serie de Netflix "Élite". Dicho personaje es la heredera del marquesado de Caleruega y de la bodega de vinos que lleva ese nombre; le gustaría tener un emporio en el mundo de la moda, pero sabe que tiene un lugar que le corresponde en la vida ya que algún día heredará lo que sus padres construyeron. Aunque cosechó gran fama y éxito durante las tres temporadas de "Elite", la actriz española se despidió de Carla Rosón Caleruega y no formará de la cuarta temporada.

El más reciente proyecto actoral de Ester Expósito es la miniserie "Alguien tiene que morir", creada y dirigida por el mexicano Manolo Caro. Fue durante la presentación de dicha miniserie, donde la hermosa y joven actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a participar en "Élite", a lo que ella respondió: "yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación muy agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto, siempre voy a llevarla conmigo y va a haber una parte de ella en mí".

En "Alguien tiene que morir" interpreta a Cayetana, una niña rica de crianza machista en los años 50's; es hija de una prominente familia rica en la España de aquella época. En la miniserie, sus padres arreglan su compromiso con Gabino Falcón (Alejandro Speitzer). Cayetana sigue el cuento, sin embargo, Gabino no está de acuerdo, pues es gay. A la par, Cayetana se interesa por Lázaro (Isaac Hernández), el amigo mexicano de Gabino, pero al ser rechazada por Gabino y por Lázaro, Cayetana enfurece y complica la vida de los demás. En una entrevista con Europa Press, Ester Expósito contó el por qué aceptó formar parte de este gran proyecto de Manolo Caro:

Cogí con muchas ganas este proyecto y a Cayetana, porque era mi oportunidad de sumergirme en un nuevo reto, empezar de cero con un personaje muy alejado de mí, por la época y la educación.

En la plataforma de streaming Netflix, podemos encontrar otros proyectos de actuación de Ester Expósito, como las películas "Cuando los ángeles duermen" y "Tu hijo", en ambas con un papel principal.