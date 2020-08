Así lucía Florinda Meza en su juventud, el profesor Jirafales aseguró que la actriz "paraba el tráfico"

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños (llamado el "Genio del humorismo"), hacía suspirar a muchos hombres al llegar al foro de grabación de los diversos programas de Chespirito. Florinda Serafina Meza García, su nombre real, era una de las actrices más hermosas de aquella época en Televisa. Su belleza, simpatía y buen corazón conquistaron a Chespirito.

En su cuenta de Twitter, donde tiene más de 100 mil seguidores, Florinda Meza suele compartir fotografías llenas de añoranza de su amado Roberto Gómez Bolaños, su "Rober", como ella lo llamaba. Asimismo ha publicado fotografías de su niñes y juventud. La actriz recordada por su personaje de "Doña Florinda" en la serie "El Chavo del 8", comentó en un anterior cumpleaños:

Un día como hoy, hace ya algunos años, la pequeña Florinda llegó a este mundo, ya lo ven, alguna vez fui niña. En realidad, nunca he dejado de serlo, pero crecí, encontré mi vocación, he vivido muchos bellos momentos, fui la mujer más feliz del mundo, pero ahora, debo iniciar un nuevo camino, porque encontré mi destino: el verdadero amor, que ahora desde el cielo me acompaña siempre.

Florinda Meza continuó expresando en su cuenta de Twitter: "por eso hoy festejo la vida, porque con mi Rober supe lo que era la felicidad, ese recuerdo me ayuda a volver a bailar, a sonreír, a actuar, a escribir, a producir y a decir que mi nueva vida es por ustedes, para ustedes y con ustedes...¡Los amo, mi bonita vecindad!".

Florinda Meza conquistó con su belleza a Roberto Gómez Bolaños. Foto: Twitter @FlorindaMezaCH

En este emotivo post Florida Meza publicó varias fotografías de su juventud, dejando en evidencia el por qué Roberto Gómez Bolaños se enamoró de ella.

Florinda Meza ha compartido varias fotografías de antaño en sus redes sociales. Foto: Twitter @FlorindaMezaCH

Hasta el mismo Rubén Aguirre, quien interpretó al querido "Profesor Jirafales" en "El Chavo del 8", aseguró que Florinda Meza "paraba el tráfico". Hace unos años, antes de la muerte del actor, el programa de la televisión chilena "Primer Plano", reunió a una de las parejas de enamorados más recordadas de la televisión. En aquella ocasión Florinda y Rubén recrearon una de las escenas icónicas de la serie "El Chavo del 8".

Posteriormente Rubén Aguirre manifestó: "estás igual (de bella) muchacha, cuando llegaste al programa parabas el tráfico, eso si es cierto, un día te oí que en Brasil dijiste: 'Rubén Aguirre me echaba los perros', como no te los iba a echar mamacita, si parabas el tráfico". El "Profesor Jirafales" aseguró que todo hombre babeaba ante la belleza de Florinda Meza.

Florinda Meza es originaria de Juchipila, Zacatecas. Foto: Twitter @FlorindaMezaCH

Por otra parte, a principios de agosto se dio a conocer que todos los programas creados por Roberto Gómez Bolaños, como "El Chavo del 8", habían quedado fuera de la televisión tanto en México como en muchos países más de Latinoamérica, esto al no llegarse a un acuerdo entre Grupo Televisa y Grupo Chespirito. Tras esta triste noticia para muchos fans, Florinda Meza expresó su sentir en su cuenta de Twitter: "¿qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente".

Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética, pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente.

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, mandó este mensaje a Televisa: "es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?".

