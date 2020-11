Así lucía Geraldine Bazán en su juventud, cuando participó en la telenovela "Como en el cine"

A fines de la década de los 80's Geraldine Bazán tuvo sus inicios actorales en varios proyectos de Televisa con personajes infantiles en telenovelas como "Buscando el paraíso" y "Corazón salvaje". Varios años después firmó contrato con TV Azteca para ser la protagonista juvenil en varios de los melodramas de esta televisora, entre estos, "Como en el cine" (una de las telenovelas más exitosas de Televisión Azteca).

"Como en el cine" estuvo protagonizada por Lorena Rojas (quien falleció el 16 de febrero de 2015, a consecuencia del cáncer de hígado que padecía) y Mauricio Ochmann. Esta historia producida por Antulio Jiménez Pons, fue estrenada el 30 de abril de 2001. En la historia la hermosa Geraldine Bazán dio vida a "Regina Linares". En aquel entonces la actriz de telenovelas originaria de la Ciudad de México, tenía solo 18 años de edad.

La ex esposa del también actor Gabriel Soto, formaba parte del elenco juvenil en "Como en el cine", junto a Pablo Azar, Liz Gallardo, Mariana Torres, Dafne Padilla, Alejandra Ley y varios más. Su personaje sufría por la poca atención de parte de sus padres, así como por el poco amor que le daban. En el transcurso de la historia "Regina Linares" se hace pasar por "Amatista", una de las "joyas" del bar donde trabajaba "Chabela" Montero (personaje de Lorena Rojas). Asimismo junto a sus amigas Lolita, Sofía y Gloria, formó el Grupo Rush.

Geraldine Bazán hoy en día a sus 37 años de edad, mantiene su belleza de juventud con la que conquistó y enamoró a muchísimas personas, con su excelente actuación en "Como en el cine", que finalizó el 5 de abril de 2002 (casi un año después de su estreno).

Geraldine Bazán entre su éxito actoral y su mediático divorcio

La mamá de las adorables Elisa Marie y Alexa Miranda, también ha participado en proyectos de la cadena hispana Telemundo, como la telenovela de 2006 "Tierra de pasiones", donde interpretó a "Belinda San Román Rentería". Ha participado además en algunas películas, obras de teatro y programas de televisión "Mira quien baila" en Univisión. Uno de los momentos más complicados que ha vivido fue su mediático divorcio de Gabriel Soto, quien supuestamente le habría sido infiel con la actriz de origen ruso Irina Baeva. Cabe mencionar que los problemas en el matrimonio de los actores, comenzaron cuando la revista TVNotas publicó una serie de fotografías de Gabriel Soto y Marjorie de Sousa, cuando ambos protagonizaban la obra de teatro "Por qué los hombres aman a las cabronas". En dichas imágenes se les mostró muy cariñosos y juguetones en la playa.

En marzo pasado en el programa Hoy se le preguntó a Gabriel Soto sobre cuál había sido el peor chisme que le habían inventado, a lo que el galán de telenovelas respondió: "pues todo el mundo sabe que ser papá de un hijo que no era mío". A raíz de las fotografías antes mencionadas del ex esposo de Geraldine Bazán y la ex pareja del actor Julián Gil, se llegó a decir que el hijo de Marjorie de Sousa, en realidad era de Gabriel Soto.

Sobre esas fotografías publicadas por la revista de espectáculos hace unos años, el también boxeador dijo: "sí, la cargué en la playa, fue un gran error, pero yo no soy el papá de ese hijo. Se tomaron unas fotos que están totalmente fuera de contexto, totalmente manipuladas, tergiversadas. Por eso hay una demanda que yo interpuse ante esa editorial, pero de eso, a que haya tenido algo que ver con la señora Marjorie de Sousa y de eso ha que haya un hijo de por medio, hay un abismo de diferencia".

En varias entrevistas tanto Geraldine Bazán como Gabriel Soto, han dejado muy en claro que entre ellos hay una buena relación para el bienestar de sus hijas.