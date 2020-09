Así lucía Gloria Trevi en su controvertido calendario 1992, hermosa y radiante

En 1992 Gloria Trevi lanzó su primer calendario "La Trevi '92", que contenía 12 sensuales fotografías de la cantante que se hizo famosa por pedirle a un "Dr. Psiquiatra" que ya no le mirara más las piernas, famoso por traer el "Pelo suelto", por sus "Zapatos viejos", por creer que la luna es de queso y mucho más. En aquella época cuando lanzó su calendario, tenía 24 años de edad.

El calendario "La Trevi '92" de la cantante Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, escandalizó a unos y fascinó a otros. En las fotografías de dicho calendario la también actriz mostraba la belleza y sensualidad que siempre ha tenido, así como la rebeldía que la caracterizaba.

El día del lanzamiento Gloria Trevi convocó a una rueda de prensa, pues tenía una sorpresa para compartir. Aunque ya se especulaba que sacaría a la venta un calendario, no fue hasta ese momento cuando lo confirmó. "Es un regalo de Navidad para todos mis amigos a los que quiero mucho, donde doy un poquito más de mí, lo doy todo", expresó con esa picardía que la distinguía en aquella época de su traytectoria artística, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el entonces programa "Rim Bom Video" de Talina Fernández.

Tenía ganas de hacer un calendario, mucha gente me decía: 'oye, ¿por qué no sacas un calendario? y dije: 'orale, lo voy a sacar, pero nimodo de sacarlo con las mismas fotos de siempre, que salga un calendario acá.

El calendario "La Trevi '92", vendió en su primer tiraje 120 mil ejemplares.

El reportero Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Gloria Trevi: "¿no le dio pena, no le dio frío en la sesión de fotos?", a lo que la cantante le respondió: "no, ¿por qué? Ni pena ni frío, al contrario, calor. ¿Por qué me va a dar pena?, yo creo que el cuerpo humano es una de las cosas más lindas que tenemos los seres humanos".

A principios de enero pasado Gloria Trevi recordó el primer calendario que realizó, "La Trevi '92". En su feed de Instagram la cantante mostró que aún conserva el cuerpazo que lució en aquellas fotografías de su calendario. "Desde el 92 ha pasado el tiempo, pero no las ganas de querernos, todo tiempo futuro será mejor", expresó en su post.

¿Quién fue la fotógrafa de Gloria Trevi para sus calendario? Su nombre es Maritza López, quien le hizo no uno, sino cuatro calendarios a la cantante (en 1992, 1993, 1994 y 1995) bajo la supervisión de su entonces representante Sergio Andrade. De acuerdo con Univisión la fotógrafa mencionó que la idea de los calendarios fue de Sergio Andrade, en 1992 vendió en su primer tiraje 120 mil ejemplares. Hubo dos ediciones más.

El deseo de Gloria Trevi por ser presidente y astronauta, se explotó en el concepto de algunas fotos, Maritza López explicó que el segundo calendario fue escandaloso, pero que las ventas eran muy altas y cosa curiosa, nunca fueron censurados.

