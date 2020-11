Así lucía Irina Baeva ante supuesta operación de nariz

Muchos de los artistas siempre han recurrido a las operaciones estéticas no solo para sentirse bien con ellos mismos, sino para verse mejor ante las cámaras, pues no solo viven de su talento, sino de su apariencia, por lo que muchos internautas aseguran que Irina Baeva recurrió al bisturí para ser una mujer bella, pues en redes sociales circulan fotos del antes y el después de la artista.

Si echamos un vistazo en YouTube rápidamente podemos encontrar el antes y el después de Irina Baeva de 28 años de edad, donde se le ve, no solo con una cabellera café, sino con una nariz y hasta unos dientes muy diferentes a los que hoy en día le vemos a la actriz de origen ruso.

Como muchos ya lo saben Irina Baeva es novia de Gabriel Soto y desde hace tiempo se ha comentado que supuestamente Gabriel Soto le pagó las operaciones estéticas a su amada, pero nunca se ha confirmado nada en algún medio de espectáculo, lo que sí es un hecho es que la famosa luce completamente diferente, pues sus facciones lucen demasiado diferentes.

"Irina Baeva si se fijan cuando empezó en sus inicios delas novelas era más rellenita claro que con sus trabajos tiene que adelgazar y arreglarse los dientes! No le veo lo malo", "Esa foto yo la vi en su instagram pero fue de publicaciones primerizas osea ya de años y cuando las volví a buscar hace poco ya no estaban!!! Las quito la muy babosa", le escribieron a Irina Baeva en YouTube.

Recordemos que los haters de Irina Baeva han tratado de buscar en todo momento cualquier cosa que perjudique a la rusa, pues muchos no la quieren debido a como afectó a Geraldine Bazán quien era esposa de Gabriel Soto, y es que los fans de Geraldine Bazán aseguran que ella destruyó su matrimonio, lo que a traído muchos problemas para la artista.

Pero Irina Baeva no enfrenta sus batallas sola, ya que cuenta con el apoyo de su novio Gabriel Soto, quien ha dicho en repetidas ocasiones que está harto de que juzguen a su pareja, pues el dice que ella no tuvo nada que con el fin de su matrimonio, pero Geraldine Bazán comentó en una entrevista que ambos no saben como manejar del todo el escándalo.

Al final yo creo que la gente, el público y ustedes, pues saben en realidad que es lo que pasa no, más que uno en un intento desesperado, en un intento, ¿como le puedo decir? para que se oiga, no para que se oiga bonito como en esta cuestión de supervivencia estas patadas de ahogado que entre más pataleas, más se hunde, dijo Geraldine Bazán para el programa Sale el Sol.

Irina Baeva también a tratado de enfocarse en otros asuntos, además del trabajo pues su mejor terapia contra los ataques que vive día con día ha sido el ejercicio, pues la rubia es fanática de estos, además le gusta pasar tiempo en la playa, donde ella y Gabriel Soto presumen su amor a los cuatro vientos.

Otra de las cosas que Irina Baeva hace para enriquecer su carrera, es tomar clases ya sea de actuación o de inglés, por lo que hace unas semanas Irina Baeva se fue a Nueva York, donde se la pasó de maravilla, pero para sorpresa de todos Gabriel Soto fue el gran ausente del viaje.

Cabe mencionar que cuando se dio a conocer que Irina Baeva se iba sola de viaje muchos pensaron que el romance entre ambos terminó, pero resultó todo lo contrario, pues esto hizo que su amor se fortaleciera aún más.