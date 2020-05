Así lucía Karla Luna cuando era la chica del clima, antes que Yanet García

Desde sus inicios en la televisión Karla Luna conquistó al público no solo con su belleza, sino también con su carisma y ese ángel que tenía. Los inicios de la fallecida comediante se remotan a cuando era "la chica del clima" en Televisa Monterrey.

Como muchos ya sabrán Yanet García también tuvo sus inicios como la presentadora del clima en Televisa Monterrey. La ex conductora del Programa Hoy estaba a cargo de la sección del servicio meteorológico del programa "Gente Regia". Posteriormente se haría famosa con el apodo "La chica del clima", pero antes de Yanet, estuvo la simpática Karla Luna.

Además de ser "La chica del clima", Karla Luna tuvo en sus inicios algunas participaciones en el programa de Platanito. Posteriormente sería Óscar Burgos ("El Perro Guarumo"), quien la llevaría al mundo de la comedia y dar pie al nacimiento de "Las Lavanderas".

Las últimas palabras de Karla Luna a sus fans

Cinco días antes de morir a consecuencia del cáncer que padecía, Karla Luna publicó estás palabras en su cuenta de Instagram, el último post que haría.

Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar par todos, pues cada ser humano tenemos nuestra propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, toda son valiosos para nosotros y para Dios.

"Y ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ve que Dios no nos abandona jamás qué hay que creer en él, su palabra y sus promesas, la fe es lo más importante, no podemos perderla por qué entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se está pasando. No permitas lo que no es para ti, no temas, ten fe y créele a el, créele a Dios, cree en Jesús, yo si creo y saben, me siento bien y se que mi milagro pronto llegará".

Creamos con el ❤️Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más. Gracias a ese angel anónimo que me visto el día de hoy y me trajo palabra de vida.

