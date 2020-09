Así lucía Kim Kardashian en el primer episodio de 'Keeping up with the Kardashians'

Estados Unidos.- Este 14 de octubre se cumplirán 13 años desde el primer capítulo de "Keeping up with the Kardashians" el reality show que relata la vida de la familia más mediática del medio del espectáculo, las Kardashian-Jenner, serie que desafortunadamente terminará el próximo año y dejará grandes recuerdos para la televisión estadounidense.

Escándalos, peleas, chismes, romances, aventuras, viajes y muchos icónicos momentos son los que han quedado grabados para la historia a lo largo de este reality show tan aclamado y aunque muchos están tristes porque Kim Kardashian anunciara hoy su final para 2021, lo mejor es recordar aquellos emblemáticos momentos de la cultura del entretenimiento, por este motivo te mostraremos cómo lucía la socialité cuando inició su programa.

En un principio el programa estaba destinado a seguir la vida de Kim, la hermana del medio y la más famosa de todo el clan, sin embargo, su protagonismo fue opacado a lo largo de los episodios por su madre Kris Jenner y sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian, además, más tarde las pequeñas del clan Kylie y Kendall Jenner serían el centro de atención.

Pero la cereza del pastel de este proyecto fue la transición de Bruce Jenner a Caitlyn Jenner, pues decidió abrirse con respecto su orientación sexual dentro del mismo programa, logrando así que se convirtiera en un programa enfocado en toda la familia, no sólo en la empresaria de marcas como Skims y KKW Beauty.

En aquel momento Kim tenía 26 años y era una mujer completamente diferente a lo que es ahora pues alejada de sus notorias cirugías, lucía un cuerpo de jovencita sin retoques y un rostro más natural, pese a esto, no era una mujer fea, a contrario, muy hermosa, pero sin duda lo es más ahora.

Así se veía Kim Kardashian en el primer episodio de "KUWTK". Foto: Internet

Kimberly Noel Kardashian West fue el foco principal de la serie durante las primeras temporadas, esto antes de que se volviera una serie que se enfocaba también en su familia y amigos. La estrella se volvió famosa tras su video escándalo con el rapero Ray J y por ser la mejor amiga de Paris Hilton, quien en ese momento era una de las más seguidas.

Su vida ha estado rodeada de un gran número de escándalos. Ha estado casada en tres ocasiones, la primera con Damon Thomas de 2000 a 2004, la segunda con Kris Humphries en 2011, con quien sólo duró 72 días en matrimonio y la tercera con el rapero Kanye West, con quien sigue actualmente desde 2013, pero muy pronto esto podría terminar, debido a las diferencias que ya presenta la pareja.

La socialité tiene tres hijos con West, se trata de North, Saint, Chicago y Psalm, a quien también ha presentado en el programa con frecuencia y cuyos embarazos y partos han sido documentados para un episodio especial, normalmente el final de temporada.

Actualmente Kim Kardashian West es una de las mujeres más relevantes de la industria del entretenimiento, continuando como la más reconocida entre sus hermanas Khloé y Kourtney, sin embargo, opacada en distintas ocasiones por Kylie Jenner, la más pequeña del famoso clan.

A lo largo de veinte temporadas tuvimos la oportunidad de ver cada uno de los cambios que todas las implicadas se realizaban, estéticamente hablando, pues a ella la pudimos ver reafirmándose el pecho, presumiendo implantes de glúteo, mostrando una cintura mucho más marcada y luciendo más joven que nunca con sus cambios faciales como rinoplastia, bichectomía, rellenos y botox.

Anuncian fin del reality show “Keeping Up With the Kardashians”

Tras 14 años al aire, el programa “Keeping Up With the Kardashians” llegará a su fin en 2021 y fue justamente Kim Kardashian quien dio la noticia por primera vez, seguido de otros miembros de la familia Kardashian-Jenner através de un comunicado en todas sus redes sociales en donde aseguran que "con tristeza anunciamos que diremos adiós".

Sin dar ninguna explicación sobre el por qué esta decisión tan drástica de terminar con uno de los reality shows favoritos de todos, Kim compartió un mensaje de ella y su familia para sus seguidores en donde revelan que han tomado la decisión como familia y ha sido difícil, pero debían comunicarlo de inmediato con sus fanáticos.

Para mis admiradores maravillosos: Hemos tomado una decisión difícil de todo corazón como familia, decirle adiós a 'Keeping Up with the Kardashians'", señaló en el comunicado.

Anuncian el final de "Keeping up with the Kardashians". Foto: Instagram

Este popular reality show tuvo la emisión de su primer capítulo en octubre de 2007 y contó con 12 spin-offs que seguían la vida y experiencias de algunos otros miembros de la familia como “Kourtney and Khloe Take Miami”, “Revenge Body with Khloe Kardashian” y “Life of Kylie”, sólo por mencionar algunos.

