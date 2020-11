Así lucía Kylie Jenner con sus disfraces de Halloween durante su infancia

Luego de que Kylie Jenner causará gran furor en redes sociales por su disfraz de Power Ranger, para una fiesta de Halloween que tuvo con su grupo de amistades más cercanos, la joven empresaria integrante del Clan Kardashian-Jenner, compartió con sus millones de seguidores una serie de fotografías de su infancia, para mostrar los disfraces que usaban en aquellas fiestas de día de brujas junto a su hermana Kendall Jenner.

En su feed de Instagram Kylie Jenner compartió una fotografía junto a su mamá (la momager) Kris Jenner y su hermana Kendall Jenner, donde podemos ver a mamá e hijas disfrazadas de piratas durante un Halloween de su época de infancia. "Feliz Halloween", expresó la hermana menor de la socialité estadounidense Kim Kardashian.

Asimismo en las stories de su cuenta en Instagram, donde tiene 199 millones de seguidores, Kylie Jenner publicó varias de estas fotografías, luciendo disfraces de Halloween como abejita, bailarina y hasta caracterizada de una tierna gatita. En las fotos que compartió aparece junto a su hermana mayor Kendall Jenner.

La joven socialité de 23 años de edad, celebró Halloween junto a sus amigos más cercanos: Stassie Karanikolaou, Victoria Villarroel, Sofía Villaroel y Carter Gregory. Kylie Jenner y todo su squad usarón disfraces de los Power Rangers. La empresaria eligió el color rojo, optando por un crop top en combinación con unos leggings ajustados; en su tonificado abdomen luce un cinturón blanco que va a juego con el resto de detalles blancos del conjunto, complementando su atuendo con una larga peluca roja.

El multimillonario imperio de Kylie Jenner

Por otra parte, en abril pasado Kylie Jenner fue nombrada por segundo año consecutivo la multimillonaria más joven artífice de su propio éxito, un título que ha logrado gracias a su compañía Kylie Cosmetics, informó la revista Forbes. Con esta empresa ha logrado que su fortuna ascienda a unos mil millones de dólares, según la publicación.

"Sí, artífice de su propio éxito (pese a que ha recibido mucha ayuda de su famosa familia, no heredó su negocio, lo montó ella)", explicó Forbes en su artículo, que ya el año pasado recibió críticas al dar a Kylie Jenner este título por todos los privilegios y ventajas con las que ha contado para construir su imperio, como la enorme visibilidad tanto en televisión como en las redes sociales.

Solo otras dos personas por debajo de los 30 años, el cofundador de Snap, Evan Spiegel y el creador de la compañía de pagos Stripe, John Collison, han sido considerados como multimillonarios responsables de su enorme patrimonio, ambos de 29 años de edad.

Kylie Jenner contó a Forbes en 2018 que invirtió 250 mil dólares de dinero que ganó como modelo en 2015, para pagar a una empresa externa para fabricar los primeros 15 mil kits labiales, cuyo éxito rotundo desembocó en su compañía de cosméticos Kylie Cosmetics. "Me dije: 'estoy lista para poner mi propio dinero, no quiero hacerlo con el dinero de otra persona'", manifestó Kylie.

En 2019 la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" vendió el 51 por ciento de la empresa al gigante de la belleza Coty Inc. por 600 millones de dólares, por lo que la compañía tiene un valor de unos mil 200 millones de dólares. "El dinero de la venta y su restante 49 por ciento de la empresa, hacen que Kylie Jenner sea una de solo 2.095 personas en el mundo con una fortuna de más de diez dígitos", concretó Forbes.

Cabe mencionar que en abril pasado, la joven empresaria donó un millón de dólares a la lucha contra el Coronavirus a través de su ginecóloga, con lo que se pagarán miles de mascarillas y otros materiales de protección para el personal médico.