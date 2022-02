Así lucía Lourdes Munguía cuando hizo la telenovela Destino en 1990

En 1990 Lourdes Munguía hoy de 61 años de edad fue elegida para protagonizar la telenovela Destino a lado de Juan Ferrara donde marcó a una generación, pues en redes sociales sigue siendo recordada por dicha participación donde muchos han notado que el tiempo no pasa sobre esta bella mujer.

En la trama Lourdes Munguía interpretó a Cecilia Jiménez, una joven muy tímida que fue testigo de una atrocidad, pues el hijo del millonario Claudio de la Mora se avienta de un edificio, por lo que la chica hace amistad con él, lo que con lleva a un camino lleno de polémicas el cual ambos tienen que enfrentar.

Aunque las cosas se ponen difíciles pues en la trama Cecilia Jiménez es abusada, el millonario Claudio de la Mora le ofrece su apoyo dándole el apellido al hijo que espera fruto de dicho ataque, además se casa con ella, pero es en ese punto donde las cosas se ponen peor para la protagonista, pues más de uno quiere sacarla del nuevo mundo al que está a punto de entrar.

Como era de esperarse los fans recuerdan no solo el personaje de la actriz mexicana, sino los looks los cuales se le ven muy bien, por si fuera poco los usuarios recordaron la época cuando corrían a casa para ver dicho melodrama el cual ponía a todos con el ojo cuadrado del suspenso.

"Yo veía está telenovela era adolescente y me volvía loca por Juan Ferrara jaja que tiempos aquellos", "Pd me perdí el capítulo cuando se casó Claudio y Cecilia y se fueron de luna de miel ahhh tuve que ir a un evento de la escuela y me lo perdí ojalá lo encontrarás algún día", escriben los fans al recordar la bella telenovela de ensueño.

Hoy en día Lourdes Munguía tiene a todos con el ojo cuadrado por una fuerte razón y es que como se dijo anteriormente sigue impactando a todos con esa belleza bien conservada que se carga gracias al ejercicio, además de comer muy bien, pues le encanta cuidar esa figura comiendo correctamente, además de beber agua.

