Así lucía Lourdes Munguía en 1982 cuando hizo fotonovelas románticas

Lourdes Munguía de 61 años de edad, se ha convertido en una mujer con muchos fans desde hace varios años y es que a sus fans no solo le gusta su talento, sino su belleza natural, pero muchos se han preguntado como fueron sus inicios, es por eso que te mostraremos una parte de esta.

Para quienes no lo saben la actriz mexicana no comenzó a trabajar de lleno en la pantalla chica, sino en las fotonovelas, donde alcanzó un éxito arrasador, uno de sus tantos proyectos en ese mundo fue en La Chica de Aquella Noche en 1982, donde compartió créditos con José Alonso.

En la portada de la fotonovela se puede ver a Lourdes Munguía a lado del histrión posando como los estelares de la trama y como siempre el público quedó fascinado al ver la belleza que sigue cargando la famosa, pues el tiempo no ha pasado en ella, incluso a simple vista se puede ver que jamás ha recurrió al bisturí como los haters quieren hacerlo creer, pues ha sido muy atacada.

"La mujer más guapa y mejor cuerpo en los 90's", "Lourdes Munguia es un super mujerón desde que yo me acuerdo ella ya era un súper mujerón y los años no pasan por ella si ella quisiera yo me casaría con ella para mí sería un gran honor se su marido", "Que tiempos que nostalgia que tiempos aquellos", escriben los fans.

Para quienes no lo saben la artista en estos momentos es una mujer soltera y es que ha dicho en muchas ocasiones que ella no necesita de un galán para complementar su vida, ya que soltera la disfruta al máximo, pues se ve reflejado en sus publicaciones de Instagram.

Otra de las cosas por las que es elogiada esta artista ha sido por no meterse en ningún escándalo, ya que ella prefiere que hablen de su carrera que por un chisme es por eso que le han dado el título de una verdadera dama con el paso de los años, pues se lo ha ganado.

Cabe mencionar que desde hace tiempo hemos visto un poco ausente a esta artista en las telenovelas por lo que sus fans esperan en cualquier momento su gran regreso.

