Así lucía María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, cuando era joven

México. María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, hoy en día es una señora de 69 años de edad y luce bien conservada, pero también fue joven y en esa etapa de su vida se caracterizó por ser muy guapa y atractiva.

Doña María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, siempre se ha caracterizado por ser una mujer simpática, sociable, optimista, según puede verse en las entrevistas que se le hacen, y ha tenido una vida llena de logros.

Circulan en Instagram varias cuentas que hacen los fans de la señora de las Nieves y en algunas fotografías se aprecia cómo era en varias etapas de su vida, donde resalta siempre su porte y belleza.

En @lachilindrinamiamor, por ejemplo, se coloca una en blanco y negro en la que María Antonieta sonríe y seguramente le fue tomada antes de que diera vida a tan emblemáticoo personaje; aparenta no más de veinte años de edad.

La sonrisa "de oreja a oreja" llama la atención en cada fotografía de María Antonieta, quien desde su juventud mostró interés por figurar en el mundo del espectáculo y gracias a La Chilindrina, personaje de El Chavo del 8, creado por Roberto Gómez Bolaños, logró el éxito.

En los últimos meses se ha especulado en Televisa que esta empresa estaría preparando una serie de televisión alusiva a la vida de don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y De las Nieves desea formar parte de ella, pero solo si aceptan sus "condiciones".

La Chilindrina es pieza fundamental en la vida de Chespirito, ya que figuró prácticamente en todo el programa del mismo nombre creado por Gómez Bolaños, lo mismo que en El Chavo del 8.

María Antonieta tiene muchas cosas qué contar, solo que lo haría si hicieran caso de algunas condiciones que pone para trabajar, entre ellas, que lo hagan de una forma digna y preciosa, cita ella.

Si lo hacen de una manera que quiera llamar la atención no va conmigo, porque no sería ni mi educación, ni mi forma de ser. Soy una señora a la antigua”.”, comenta De las Nieves en entrevista entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.