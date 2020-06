Así lucía Mariana Seoane en su plena juventud

Una de las cantantes gruperas más guapas del medio sin duda alguna es Mariana Seoane quien a sus 44 años sigue robando suspiros entre la juventud, quienes la consideran todo un símbolo de belleza, ya que se mantiene bien conservada, pero muchos se preguntan si la artista luce igual que su juventud y aquí te enseñaremos unas fotos.

Mariana Seoane nació el 10 de junio de 1976 y desde muy joven supo que quería entrar al mundo del espectáculo, por lo que en la década de los noventa hizo su primer debut en la telenovela Retrato de Familia, donde interpretó a Aracely, fue a partir de ese papel que comenzó avanzar en el medio.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Desde 2004 la mujer comenzó su carrera como cantante donde logró cautivar a todos con su ronca voz y tremenda figura con la cual derrochó sensualidad ante el público, por lo que prefirió enfocarse en esa carrera, donde le ha ido de maravilla, además sus seguidores le han hecho saber que se sigue viendo igual que en sus inicios.

"Te conservas super bien ...estas regia mariana ..me encanta tu musica los fines de semanas pongo tus videos y me pongo a bailar jajajaj saludos desde Chile", "Me fascina esa belleza natural perfecta", le escriben a Mariana Seoane por mantenerse intacta.

Mientras tanto ella le ha dado más veracidad a los comentarios de sus fans, pues en unas entrevistas ha dicho que no necesita de procedimientos esteticos para seguir manteniendo ese cutis de envidia que se carga la interprete.

Me cuidó la alimentación hago ejercicio siempre, para cuidar mi carita pues me pongo bótox cuando lo necesito, me hago muchos tratamientos de radiofrecuencia no me inyecto la cara nada más que bótox donde creo que lo necesito, dijo Mariana Seoane.

Cabe mencionar que otra de las razones por las cuales Mariana Seoane es querida es por su forma tan transparente de llevarse con el público pues aseguran que es una mujer muy directa e incluso ella lo ha dicho.

Te puede interesar

Mariana Seoane enciende Instagram con su cuerpo de tentación

Mariana Seoane ya va para 50 y aún no desea tener hijos