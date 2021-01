Así lucía Maribel Guardia cuando participó en el certamen de belleza Miss Mundo 1978

En sus redes sociales la hermosa cantante Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida como Maribel Guardia, compartió una significativa vivencia que le cambió su vida por completo. En 1978 cuando tenía 19 años de edad ganó la corona del certamen de belleza Miss Costa Rica, lo que a su vez le dio la oportunidad de representar a su país en el Miss Universo de ese mismo año que se llevó a cabo en el paradisíaco puerto de Acapulco, estado de Guerrero, México.

En Miss Universo 1978 (evento que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Acapulco el 24 de julio de 1978), Maribel Guardia fue galardonada como "Miss fotogénica"; la corona la obtuvo la sudafricana Margaret Gardiner.

En su post en su feed de Instagram, la escultural esposa del abogado costarricense Marco Chacón, contó que además de participar en Miss Universo, tuvo también el enorme placer de representar a su natal Costa Rica en Miss Mundo. "El año que concurse para Miss Universo también me mandaron a Miss Mundo porque la representante que le tocaba ir se enfermó, fue increíble conocer Inglaterra, quedé entre las 15 finalistas", manifestó la actriz de cine y televisión de 61 años de edad.

Asimismo la mamá del cantante Julián Figueroa, fruto de su relación amorosa con el fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian, mencionó que al regresar de Inglaterra tras su participación en Miss Mundo 1978, la llamaron de Televisa para ofrecerle una beca en la primera academia de actuación que fundaron a cargo de Sergio Bustamante. En aquellos años se llamaba EÓN, hoy conocida como Centro de Educación Artística (CEA).

"Ese viaje a cambió mi vida", expresó Maribel Guardia. Cabe mencionar que el concurso Miss Mundo 1978 en su 28° edición, tuvo lugar el 16 de noviembre de 1978 en el legendario Royal Albert Hall en la ciudad de Londres, Inglaterra. La ganadora de la corona de este certamen de belleza fue la argentina Silvana Suárez.

Luego de culminar sus estudios en el EÓN, Maribel Guardia tuvo su debut actoral en 1980 la obra de teatro "Los caballeros de la mesa redonda", posteriormente en 1981 logró incursionar en el cine mexicano, actuando en la película "Como México no hay dos", una historia protagonizada por Vicente Fernández y con la dirección de Rafael Villaseñor Kuri.

Por otra parte a fines de 2020 Maribel Guardia dio a conocer que su esposo Marco Chacón y ella, habían dado positivo a Covid-19. "Me asusté mucho cuando me dio Covid, le dije a Julián y Marco: 'tráiganme un abogado para hacer testamento porque me voy a morir', pensé que iba a empeorar con los días". Su esposo y también representante artístico fue quien tuvo mayores complicaciones.

"Llegué a tener mucho miedo con Marco, recé y lloré mucho, pero tenía que estar fuerte para él, pero sí pensé lo peor. Le digo a la gente que se cuide mucho, esto no es un juego, en esos 15 días te puedes morir. Dios que nos salve, porque este virus no respeta a nada ni a nadie". Al recuperar su salud, pudo viajar a Costa Rica para reunirse con su familia.