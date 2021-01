Así lucía Maribel Guardia cuando su hijo Julián Figueroa era tan solo un niño

En mayo próximo Maribel Guardia cumplirá 62 años de edad y en verdad que los años no pasan por ella. Cada día que pasa luce más hermosa y sensual, sin perder ese carisma y buen corazón que la caracteriza. La cantante y actriz originaria de Costa Rica, conserva esa belleza de su época cuando participó en Miss Universo, esa belleza con la que conquistó al fallecido cantautor Joan Sebastian. Hoy en día luce igual de hermosa a cuando se convirtió en mamá.

Fruto de la relación amorosa que Maribel Guardia tuvo con Joan Sebastian, tuvo a su único hijo Julián Figueroa. En la cuenta de Instagram del joven cantante de 25 años de edad, se pueden encontrar añoradas fotografías de su infancia al lado de sus famosos padres.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En una fotografía de su etapa de bebé, muestra a sus seguidores que su mamá no ha cambiado nada, sigue igual de bella. En dicho post el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, agradece a Dios por darle una mamá tan buena, dulce, libre y llena de luz. "Estoy luchando día a día por ser un hombre virtuoso y convertirme en la mejor versión de mí mismo, esa que tú siempre has visto en mí".

Julián Figueroa manifestó que la mejor manera de lograrlo, era observar a su mamá con esa forma tan maravillosa de dar amor y respetarse a sí misma, para así respetar a los demás .

Me enseñaste a hacer lo correcto en lugar de lo que es conveniente, te amo mamá ❤️ espero cada día parecerme un poco más a ti, eres la mejor.

Leer más: ¿Cómo se enteró Maribel Guardia de la infidelidad de Joan Sebastian?

Julián Figueroa nació el 2 de mayo de 1995. Foto: Instagram @julian_f.f

Para el medio hermano del también cantante José Manuel Figueroa, Maribel Guardia no solo es el ser que le dio la vida, sino también es su compañera de tantas aventuras. En otra de sus publicaciones en su feed de Instagram, mencionó que desde que estaba en el vientre, su progenitora le seguridad y un amor incondicional que no se ha detenido nunca.

Teniendo a una hermosa mujer en todos los aspectos, Joan Sebastian cayó en las "garras" de la tentación y le fue infiel con la actriz Arleth Terán. La cantante costarricense contó que fue a través del programa "Ventaneando" de TV Azteca, el medio por el cual se enteró de la infidelidad de su entonces esposo y padre de su hijo. En aquella ocasión el conductor Juan José Origel dio a conocer en vivo, que había asistido a un bar en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en un rincón se encontró muy acaramelado a Joan con Arleth.

Sin duda alguna Maribel Guardia y su hijo Julián son cómplices de aventuras. Foto: Instagram @julian_f.f

Cuando Pepillo Origel daba dicha información, Maribel Guardia estaba en su hogar recostada junto a Joan Sebastian viendo "Ventaneando". Ante esto la actriz sacó sus coas del closet y le pidió que se fuera de la casa. En una entrevista para el programa "Un nuevo día" de Telemundo, Maribel resaltó que no le guardaba rencor a Arleth Terán.

Leer más: Así lucía Maribel Guardia cuando participó en el certamen de belleza Miss Mundo 1978

"Yo a Arleth Terán no la culpo absolutamente de nada, ella era una chiquilla, además que el que me quería supuestamente era él, no ella, honestamente yo jamás le eché la culpa a Arleth, a Joan sí, porque él era el que me debía tener un respeto".