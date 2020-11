Así lucía Scarlett Johansson en su debut actoral en la película "North", cuando tenía nueve años de edad

Scarlett Johansson fue nombrada por la revista Forbes como la actriz mejor pagada del mundo en 2019; asimismo es una de las actrices más aclamadas del Universo cinematográfico de Marvel. Scarlett Ingrid Johansson tuvo sus inicios actorales durante su infancia, luego de que su mamá Melanie Sloan (una productora proviene de una familia de origen judío asquenazí del Bronx), la llevara a varias audiciones.

Al principio Scarlett Johansson audicionaba para anuncios publicitarios pero ante los constantes rechazos que recibía, su mamá la limitó a realizar castings para películas. Con tan solo nueve años de edad, tuvo su debut en el cine como hija de John Ritter en la comedia de fantasía de 1994, "North".

"North" ("Un muchacho llamado North" es español) estuvo dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Elijah Wood, Bruce Willis, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus, Jon Lovitz, Dan Aykroyd, Reba McEntire y Alan Arkin. La historia está basada en la novela "North: the tale of a 9-year-old boy who becomes a free agent and travels the world in search of the perfect parents" de Alan Zweibel, quien también escribió el guion y tiene un papel menor en la película.

Cansado de la poca atención que le prestan sus padres, un brillante niño de 10 años de edad llamado North (interpretado por Elijah Wood), decide divorciarse de ellos y salir en busca de unos padres ejemplares. Así comienza una aventura por medio planeta y con fecha límite, al encuentro de los progenitores ideales. Después de ir a África, China y París, finalmente se instala con una familia aparentemente normal, la familia Nelson (interpretada por John Ritter, Faith Ford, Scarlett Johansson y Zeigler Jesse) que lo tratan como propio, sin embargo, a pesar de esta vida casi perfecta, North todavía no es feliz y se va, continuando con su viaje en busca de los padres ideales.

En está película Scarlett Johansson interpreta a Laura Nelson. "North" es considerada una de las peores películas jamás realizadas y fue un fracaso de taquilla, al recaudar más de 7 millones de dólares, cuando su presupuesto había sido de 40 millones de dólares. Asimismo sufrió mucho por la competencia, durante el verano de 1994, de grandes películas como El rey león, Forrest Gump, Pulp Fiction, True Lies, Speed, La Máscara, Los Picapiedra, Timecop y Peligro inminente. Además, fue rechazada por los críticos por sus chistes sin gracia, contenido para adultos, insensibilidad racial, estereotipación étnica, personajes de corazón frío, referencias a la pedofilia y una trama incomprensible.

Por otra parte, a fines del pasado mes de octubre Scarlett Johansson y Colin Jost contrajeron matrimonio en secreto, en una "íntima ceremonia con sus familiares más cercanos y sus seres queridos", según informó la pareja a través de una organización caritativa con la que quieren colaborar.

"Estamos encantados de anunciar que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron este pasado fin de semana", afirma una publicación en las redes sociales de la ONG "Meals on Wheels" (Comida sobre ruedas), que reparte comida para mayores en situación vulnerable. El texto apunta, además, que en la ceremonia se siguieron "las medidas de seguridad de Covid-19 implementadas por la CDC" (siglas en inglés de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU). "Su deseo es ayudar a marcar la diferencia para los mayores vulnerables durante un momento complicado", agrega.

De acuerdo con varios medios de comunicación estadounidenses, Scarlett Johansson y Colin Jost, quienes se comprometieron en mayo de 2019 tras dos años de noviazgo, contrajeron matrimonio en Palisades, en el estado de Nueva York, donde afirman que la actriz compró una casa por 4 millones de dólares en 2018.

Cabe señalar que este es el primer matrimonio de Colin Jost, y el tercero para Scarlett Johansson.