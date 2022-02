Así lucía el grupo sinaloense Los Tigres del Norte, al lanzar su primer disco "Juana la traicionera"

Han participado en más de 16 películas y han colaborado con diversos artistas. No por nada, son los meros "Jefes de Jefes". Hoy conforman una de las agrupaciones más aclamadas y representativas del Regional Mexicano .

Como cuarteto, Los Tigres del Norte grabaron dos discos más: "Cuquita" y "El cheque", los cuales no tuvieron gran repercusión. El éxito llegó luego de su álbum "Contrabando y traición" , con el famoso corrido a "Camelia la texana". Para este entonces, se convirtieron en un quinteto, al unirse a la banda el saxofonista Guadalupe Olivo, originario de San Luis Potosí, México. Años después salió de la agrupación por problemas de salud.

Juanita era muy bonita No se le podía negar Pero mató a su marido Por amar la libertad

En la intachable trayectoria musical de los llamados "Jefes de Jefes", hay personas que fueron claves que los ayudaron a alcanzar el éxito. Estando en San José, California, ciudad donde radican hoy en día, fueron escuchados por un empresario inglés de nombre Arthur Walker , quien se convertiría en su promotor; aunque no hablaba español, les dio la gran oportunidad de grabar su primer disco "Juana la traicionera" .

Cuando cruzaron la frontera, al ser contratados para tocar en evento en la ciudad de San José, California, Estados Unidos , con motivo de los festejos del 5 de mayo, un agente de inmigración les preguntó por el nombre del grupo, pero al ver que eran unos jovencitos, los llamó "little tigers" ("tigrillos"). Antes de que cruzaran al otro lado, les dijo que crecerían y los bautizó como Los Tigres del Norte .

En un inicio Los Tigres del Norte era un cuarteto conformado por Jorge, Hernán, Raúl Hernández y su primo Óscar Lara . Comenzaron tocando en varios restaurantes en la ciudad de Los Mochis, al norte de Sinaloa. Después, el destino los llevó a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Cabe mencionar que al principio, este cuarteto no tenía nombre artístico.

